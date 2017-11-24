Американские СМИ насчитали 18 поездок Манафорта в Москву

Журналисты одного из американских изданий попытались подсчитать количество поездок
экс-главы избирательного штаба Дональда Трампа Пола Манафорта в Россию и на Украину.
Издание McClutchy утверждает, что бывший глава Пол Манафорт за 10 лет не менее 18 раз посещал Россию. Речь идет о времени, предшествующему началу президентской гонки в США. В статье говорится, что Манафорт в 2005–2006 годы совершил 11 поездок в Москву, три в 2008, две в 2009 и по одной поездке в 2010 и 2011 годы.
Журналисты издания также утверждают, что после февраля 2014 года Пол Манафорт сотрудничал с украинской партией «Оппозиционный блок» и в течение последующих 20 месяцев 19 раз посещал Киев.
В статье также говорится, что аппарат спецпрокурора США Роберта Мюллера, который проводит расследование в связи с приписываемым России вмешательстве американские выборы 2016 года, «особое внимание» уделяет проверкам в отношении Манафорта.
Напомним, спецпрокурор США Роберт Мюллер ведет расследование по поводу приписываемых Москве попыток вмешательства в ход прошлогодней президентской предвыборной кампании в США. Ранее аппарат спецпрокурора выдвинул обвинения по 12 пунктам в отношении Пола Манафорта и его делового партнера Рика Гейтса. Их обвиняют в сговоре против США с целью отмывания денежных средств и других преступлениях.
Журналисты издания также утверждают, что после февраля 2014 года Пол Манафорт сотрудничал с украинской партией «Оппозиционный блок» и в течение последующих 20 месяцев 19 раз посещал Киев.
В статье также говорится, что аппарат спецпрокурора США Роберта Мюллера, который проводит расследование в связи с приписываемым России вмешательстве американские выборы 2016 года, «особое внимание» уделяет проверкам в отношении Манафорта.
Напомним, спецпрокурор США Роберт Мюллер ведет расследование по поводу приписываемых Москве попыток вмешательства в ход прошлогодней президентской предвыборной кампании в США. Ранее аппарат спецпрокурора выдвинул обвинения по 12 пунктам в отношении Пола Манафорта и его делового партнера Рика Гейтса. Их обвиняют в сговоре против США с целью отмывания денежных средств и других преступлениях.
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