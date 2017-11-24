В США предъявлены обвинения любительнице кошек, пославшей взрывчатку Обаме

Вычислить злоумышленницу, покушавшуюся на жизнь президента США, удалось, благодаря ее кошке.
Как пишет New York Daily News, в суде города Хьюстон (штат Техас) предъявлены обвинения 46-летней Джулии Пофф. Ее подозревают в том, что она отправила в октябре 2016 года заминированные посылки губернатору штата Техас Грегу Эбботту и бывшему президенту США Бараку Обаме. Аналогичное послание получила и бывшая глава Управления социального обеспечения США Кэролин Колвин. Самодельные взрывные устройства не сработали и никто не пострадал.
Следователи установили, что женщина отправила посылки с самодельными взрывными устройствами, начиненными порошком, извлеченным из пиротехнических устройств, из-за того, что ей отказали в предоставлении социальных льгот.
Доказать причастность Джулии Пофф к отправке посылок удалось благодаря кошачьей шерстинке, обнаруженной криминалистами в одном из посланий. Эксперты доказали, что этот фрагмент кошачьей шерсти принадлежит кошке, которая живет у Джулии Пофф.
Женщине предъявлены обвинения в транспортировке взрывчатых веществ с целью нанесения травм или убийства и по ряду других пунктов. Подозреваемая будет ждать решения суда под стражей: судья отказался выпускать ее под залог, считая, что она представляет опасность для общества.
Следователи установили, что женщина отправила посылки с самодельными взрывными устройствами, начиненными порошком, извлеченным из пиротехнических устройств, из-за того, что ей отказали в предоставлении социальных льгот.
Доказать причастность Джулии Пофф к отправке посылок удалось благодаря кошачьей шерстинке, обнаруженной криминалистами в одном из посланий. Эксперты доказали, что этот фрагмент кошачьей шерсти принадлежит кошке, которая живет у Джулии Пофф.
Женщине предъявлены обвинения в транспортировке взрывчатых веществ с целью нанесения травм или убийства и по ряду других пунктов. Подозреваемая будет ждать решения суда под стражей: судья отказался выпускать ее под залог, считая, что она представляет опасность для общества.
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