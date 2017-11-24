В Ростовской области 3 человека погибли в сгоревшем доме

В Тарасовском районе Ростовской области пожарные потушили пожар в частном доме. Трое жильцов дома погибли.
Как сообщили в управлении МЧС по Ростовской области, пожар произошел в населенном пункте Нижнемитякин. Прибывшие по вызову специалисты МЧС ликвидировали возгорание в жилом доме на площади 80 квадратных метров.
В сгоревшем доме обнаружены тела троих погибших жильцов. Причины возникновения возгорания устанавливают специалисты.
В сгоревшем доме обнаружены тела троих погибших жильцов. Причины возникновения возгорания устанавливают специалисты.
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