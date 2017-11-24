Стрелок из Лас-Вегаса успел сделать 1100 выстрелов

Шериф
Лас-Вегаса рассказал новые подробности преступления, которые стали известны в ходе расследования массовой бойни, устроенной Стивеном Пэддоком в начале октября.
Шериф Лас-Вегаса Джо Ломбардо в опубликованном интервью американским СМИ рассказал, что Стивен Пэддок, устроивший в ночь на 2 октября бойню в Лас-Вегасе, сделал в общей сложности 1100 выстрелов.
По словам шерифа, в номере отеля, откуда преступник вел огонь, было обнаружено еще около 4 тысяч боеприпасов. Ранее появилась информация о том, что в гостиничном номере Пэддока были найдены 47 единиц огнестрельного оружия. По словам Ломбардо, несколько из них оказались заклиненными.
Джо Ломбардо также пообещал в ближайшие две недели сообщить новые подробности расследования трагедии.
В ночь на 2 октября 64-летний американец Стивен Пэддок открыл огонь из автоматического оружия по посетителям музыкального фестиваля под открытым небом из своего номера, расположенного на 32-м этаже гостиницы Mandalay Bay. Погибли 58 человек, более 540 пострадали.
По словам шерифа, в номере отеля, откуда преступник вел огонь, было обнаружено еще около 4 тысяч боеприпасов. Ранее появилась информация о том, что в гостиничном номере Пэддока были найдены 47 единиц огнестрельного оружия. По словам Ломбардо, несколько из них оказались заклиненными.
Джо Ломбардо также пообещал в ближайшие две недели сообщить новые подробности расследования трагедии.
В ночь на 2 октября 64-летний американец Стивен Пэддок открыл огонь из автоматического оружия по посетителям музыкального фестиваля под открытым небом из своего номера, расположенного на 32-м этаже гостиницы Mandalay Bay. Погибли 58 человек, более 540 пострадали.
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