Индекс салата оливье: журналисты НТВ проверили выкладки Центробанка о динамике цен

Какие традиционные новогодние блюда в этот раз обойдутся нам дороже, а какие дешевле? И неужели красная икра теперь на вес золота?
Чтобы обрисовать депутатам Госдумы уровень инфляции в стране глава Центробанка Эльвира Набиуллина привела примеры в салатах. Такие единицы измерения действительно многим ближе и понятнее, чем цифры и проценты, ведь салат оливье на Новый год готовят практически в каждом доме. Какие из традиционных новогодних блюд, по мнению Эльвиры Набиуллиной, в этом году обойдутся дороже, а какие, наоборот, упадут в цене, изучил корреспондент НТВ Михаил Плахотник.
Экономика все ближе к народу: берем лучшее из мирового опыта. Был американский «индекс гамбургера», стал российский «индекс оливье». Салат — это целый набор продуктов. И чем это не потребительская корзина в миниатюре, решили в Центробанке, и по его цене посчитали инфляцию.
Эльвира Набиуллина, председатель Центробанка: «Салат оливье за год подорожал на 1,2 процента. Приготовить его стоит около 312 рублей. Селедка под шубой подешевела на 0,9 процента — 150 рублей».
А вот у маркетологов сразу возникала масса вопросов. 312 рублей за оливье — это на одного человека или на семью? А если на семью, то сколько порций? И на какой день действительны расчеты? Ведь экономика новогоднего стола — вещь слишком изменчивая.
Владимир Киселёв, маркетолог: «Цены на многие продукты традиционно повышаются к Новому году».
И действительно, предпраздничные цены скачут, как акробат в цирке. Розничная цена на красную икру подскочила до 6 тысяч рублей за килограмм. При том, что ее обычная цена — до трех тысяч рублей.
Шеф-повар Григорий Мосин далек от большой экономики. Зато он точно знает, как облагородить стандартный салат оливье и превратить его в изысканное блюдо и делится рецептом.
Попробуем сосчитать цену самого привычного оливье, составленного по технологической карте из кафе. В карте расписан каждый грамм на порцию. И сопоставим это с чеком из обычного среднего московского супермаркета.
Подробности — в репортаже «Итогов дня».
Экономика все ближе к народу: берем лучшее из мирового опыта. Был американский «индекс гамбургера», стал российский «индекс оливье». Салат — это целый набор продуктов. И чем это не потребительская корзина в миниатюре, решили в Центробанке, и по его цене посчитали инфляцию.
Эльвира Набиуллина, председатель Центробанка: «Салат оливье за год подорожал на 1,2 процента. Приготовить его стоит около 312 рублей. Селедка под шубой подешевела на 0,9 процента — 150 рублей».
А вот у маркетологов сразу возникала масса вопросов. 312 рублей за оливье — это на одного человека или на семью? А если на семью, то сколько порций? И на какой день действительны расчеты? Ведь экономика новогоднего стола — вещь слишком изменчивая.
Владимир Киселёв, маркетолог: «Цены на многие продукты традиционно повышаются к Новому году».
И действительно, предпраздничные цены скачут, как акробат в цирке. Розничная цена на красную икру подскочила до 6 тысяч рублей за килограмм. При том, что ее обычная цена — до трех тысяч рублей.
Шеф-повар Григорий Мосин далек от большой экономики. Зато он точно знает, как облагородить стандартный салат оливье и превратить его в изысканное блюдо и делится рецептом.
Попробуем сосчитать цену самого привычного оливье, составленного по технологической карте из кафе. В карте расписан каждый грамм на порцию. И сопоставим это с чеком из обычного среднего московского супермаркета.
Подробности — в репортаже «Итогов дня».
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