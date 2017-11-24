«Мы не использовали шанс»: в Грузии вспоминают «революцию роз»

Последствия своей «революции роз» — первой успешной цветной революции на постсоветском пространстве — оценили в Грузии. Как сегодня смотрят на события, которые привели к власти Саакашвили, его тогдашние соратники? Что получилось из благих намерений тех, кто 14 лет назад свергал старое руководство?
Четырнадцать лет назад в Грузии был выходной в честь праздника святого Георгия. В этот день продавец Паата был на площади Республики.
Паата, торговец: «При Мише было намного лучше, чем сейчас. Было очень хорошо. Страной должен править человек, наподобие Миши. Грузинский народ нуждается в строгости».
За день до праздника в грузинском парламенте выступает президент Эдуард Шеварнадзе. На словах: «У меня есть моральное право», — в зал врывается Михаил Саакашвили с красной розой в руке. Через минуту, правда, символ революции у него отберут и швырнут на пол. Но отныне и почти на 10 лет «моральное право» в этой стране будет только у него.
Нино Бурджанадзе, председатель партии «Демократическое движение „Единая Грузия“»: «Страна до 2003 года, действительно, была в очень тяжелом состоянии. Коррупция была таких масштабов, что уже угрожала национальной безопасности страны. Экономика была в катастрофической ситуации. Не было ни газа, ни света, ни тепла. Это в XXI веке, можете себе представить?»
Нино Бурджанадзе — тогда была соратницей Саакашвили. Сейчас, по ее собственному признанию, «злейший враг».
Нино Бурджанадзе: «Я считаю, что у нас был уникальный шанс вывести страну на правильное направление. К сожалению, мы этот шанс не использовали».
Неудивительно, что на волне ожидания реформ Саакашвили получает 97% поддержки на выборах. И начинается «грузинское чудо», — так оно подавалось в обществе, рассказывает корреспондент НТВ Алексей Поляков. В Тбилиси строятся футуристические здания, искореняется бюрократия. Суперкары, суперлюди, супероткрытость в стеклянных зданиях. И, действительно, никаких взяток. Джонди Багатурия тогда был лидером оппозиционной партии. И сейчас он опять — лидер оппозиционной партии.
Джонди Багатурия, председатель партии «Грузинское собрание»: «Когда говорят, что была борьба с коррупцией, — да, на нижнем уровне у нас уничтожена коррупция. Патрульные экипажи взятку не берут… Но произошла элитаризация коррупции. Он запретил нижним слоям участие в коррупции. Это было эксклюзивное право самого Саакашвили и членов его политической банды».
Полицейские, зарплата которых выросла в десятки раз, превращались в охранников режима, жестко разгоняя митинги оппозиции в 2007 и 2011 годах.
Бывшая площадь Республики в Тбилиси сейчас переименована в площадь Революции роз. В самом центре площади скульптура: велосипед с двумя рулями. Символизирует здоровый образ жизни, но можно трактовать и по-другому. Куда рулить? В сторону Запада? Или в сторону России? Или вообще стоять на месте?
В 2003-м таких вопросов не было. Поворот лицом к Западу — главное направление политики Саакашвили, которая во многом повернулась обратной стороной. Есть официальные отчеты национального агентства статистики. И выясняется, что в аграрной стране Грузии за шесть лет урожай пшеницы упал в 2,5 раза, картошки — в 2 раза, а объемы заготовок сена — в 10 раз.
Петре Мамрадзе, руководитель Грузинского Института стратегии управления: «80% продуктов, которые потребляет Грузия, они завозятся из-за рубежа и сейчас. Потому что нерентабельно стало что-то производить и делать в Грузии. Сейчас стали какие-то ростки на российский рынок выходить, понемногу».
К 2007-му году постреволюционные реформы, как принято говорить, «забуксовали». А в августе 2008-го от «человека с розой» отвернулись даже сторонники.
Подробности — в репортаже «Итогов дня».
Паата, торговец: «При Мише было намного лучше, чем сейчас. Было очень хорошо. Страной должен править человек, наподобие Миши. Грузинский народ нуждается в строгости».
За день до праздника в грузинском парламенте выступает президент Эдуард Шеварнадзе. На словах: «У меня есть моральное право», — в зал врывается Михаил Саакашвили с красной розой в руке. Через минуту, правда, символ революции у него отберут и швырнут на пол. Но отныне и почти на 10 лет «моральное право» в этой стране будет только у него.
Нино Бурджанадзе, председатель партии «Демократическое движение „Единая Грузия“»: «Страна до 2003 года, действительно, была в очень тяжелом состоянии. Коррупция была таких масштабов, что уже угрожала национальной безопасности страны. Экономика была в катастрофической ситуации. Не было ни газа, ни света, ни тепла. Это в XXI веке, можете себе представить?»
Нино Бурджанадзе — тогда была соратницей Саакашвили. Сейчас, по ее собственному признанию, «злейший враг».
Нино Бурджанадзе: «Я считаю, что у нас был уникальный шанс вывести страну на правильное направление. К сожалению, мы этот шанс не использовали».
Неудивительно, что на волне ожидания реформ Саакашвили получает 97% поддержки на выборах. И начинается «грузинское чудо», — так оно подавалось в обществе, рассказывает корреспондент НТВ Алексей Поляков. В Тбилиси строятся футуристические здания, искореняется бюрократия. Суперкары, суперлюди, супероткрытость в стеклянных зданиях. И, действительно, никаких взяток. Джонди Багатурия тогда был лидером оппозиционной партии. И сейчас он опять — лидер оппозиционной партии.
Джонди Багатурия, председатель партии «Грузинское собрание»: «Когда говорят, что была борьба с коррупцией, — да, на нижнем уровне у нас уничтожена коррупция. Патрульные экипажи взятку не берут… Но произошла элитаризация коррупции. Он запретил нижним слоям участие в коррупции. Это было эксклюзивное право самого Саакашвили и членов его политической банды».
Полицейские, зарплата которых выросла в десятки раз, превращались в охранников режима, жестко разгоняя митинги оппозиции в 2007 и 2011 годах.
Бывшая площадь Республики в Тбилиси сейчас переименована в площадь Революции роз. В самом центре площади скульптура: велосипед с двумя рулями. Символизирует здоровый образ жизни, но можно трактовать и по-другому. Куда рулить? В сторону Запада? Или в сторону России? Или вообще стоять на месте?
В 2003-м таких вопросов не было. Поворот лицом к Западу — главное направление политики Саакашвили, которая во многом повернулась обратной стороной. Есть официальные отчеты национального агентства статистики. И выясняется, что в аграрной стране Грузии за шесть лет урожай пшеницы упал в 2,5 раза, картошки — в 2 раза, а объемы заготовок сена — в 10 раз.
Петре Мамрадзе, руководитель Грузинского Института стратегии управления: «80% продуктов, которые потребляет Грузия, они завозятся из-за рубежа и сейчас. Потому что нерентабельно стало что-то производить и делать в Грузии. Сейчас стали какие-то ростки на российский рынок выходить, понемногу».
К 2007-му году постреволюционные реформы, как принято говорить, «забуксовали». А в августе 2008-го от «человека с розой» отвернулись даже сторонники.
Подробности — в репортаже «Итогов дня».
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