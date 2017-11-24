Версия
ТВ-Эфир
Версия
    •  
    Эксперты прокомментировали украинский закон «О гастрольной деятельности». Крым, Украина, артисты, граница. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВЭксперты прокомментировали украинский закон «О гастрольной деятельности»

    Эксперты прокомментировали украинский закон «О гастрольной деятельности»

    комментировать
    Эксперты прокомментировали украинский закон «О гастрольной деятельности»

    Эксперты прокомментировали украинский закон «О гастрольной деятельности»

    Эксперты прокомментировали украинский закон «О гастрольной деятельности»

      Как повлияет на концертный график российских звезд на Украине необходимость получать разрешение в СБУ? И зачем в таких условиях вообще выступать на территории непредсказуемого соседа?

      На Украине вступил в силу закон «О гастрольной деятельности». СБУ теперь будет решать, кому можно выступать на Украине. Атака на российскую культуру на Украине и без того ведется беспрецедентная. Даже сложно назвать точную цифру, скольким артистам закрыт туда въезд: черный список все время обновляется. В четверг Киев объявил персоной нон грата Никиту Высоцкого. Режиссер и сценарист, сын кумира СССР Владимира Высоцкого, съездил в Крым. Множество прекрасных фильмов запрещено к показу на Украине. Посягали даже на «Иронию судьбы», но ее удалось отстоять.

      И вот теперь новая процедура организации гастролей. Некоторые украинские продюсеры уже заявили: при таких условиях россиян легче не привозить. Тем более, что СБУ оставляет за собой право в любой момент изменить решение. А за невыполнение ее требований предусмотрены огромные штрафы.

      Руслан Бортник, украинский политолог: «Тут есть и политические и экономические мотивы. Это попытка разорвать культурные связи между Украиной и Россией, попытка ограничить количество коммуникаций между украинцами и русскими, между деятелями культуры и бизнеса. К экономическим мотивам относится то, что сегодня российские артисты занимают значительную долю украинского медиабизнеса. Теперь появится дополнительная возможность для украинских и для западных артистов. Мне кажется, некоторые российские артисты продолжат посещать Украину. Но получения разрешения СБУ станет непростой юридической и административной процедурой, которая будет достаточно серьезным барьером».

      Виктор Дробыш, продюсер: «Здесь дело не в заработках, хотя, действительно, заработок существенный. Артисты, которые стремятся поехать туда, они едут, в первую очередь, чтобы их услышал их зритель, который их поддерживал, делал их песни хитами. А украинский зритель, он очень хороший. К огромному сожалению, многие не имеют права это сделать. Я бы сказал, что почти уже и не осталось тех артистов, которые могут спокойно ехать на территорию Украины и работать там».

      Подробности — в репортаже «Итогов дня».

      Новости по теме

      Кризис на Украине

      Все новости по теме

      Читайте также

      Показать ещё

      Комментарии

      НТВ в социальных сетях

      ntv.ru

      Меню сайта

      Телекомпания

      НТВ в социальных сетях

      Приложения

      Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru