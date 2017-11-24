Эксперты прокомментировали украинский закон «О гастрольной деятельности»

Как повлияет на концертный график российских звезд на Украине необходимость получать разрешение в СБУ? И зачем в таких условиях вообще выступать на территории непредсказуемого соседа?
На Украине вступил в силу закон «О гастрольной деятельности». СБУ теперь будет решать, кому можно выступать на Украине. Атака на российскую культуру на Украине и без того ведется беспрецедентная. Даже сложно назвать точную цифру, скольким артистам закрыт туда въезд: черный список все время обновляется. В четверг Киев объявил персоной нон грата Никиту Высоцкого. Режиссер и сценарист, сын кумира СССР Владимира Высоцкого, съездил в Крым. Множество прекрасных фильмов запрещено к показу на Украине. Посягали даже на «Иронию судьбы», но ее удалось отстоять.
И вот теперь новая процедура организации гастролей. Некоторые украинские продюсеры уже заявили: при таких условиях россиян легче не привозить. Тем более, что СБУ оставляет за собой право в любой момент изменить решение. А за невыполнение ее требований предусмотрены огромные штрафы.
Руслан Бортник, украинский политолог: «Тут есть и политические и экономические мотивы. Это попытка разорвать культурные связи между Украиной и Россией, попытка ограничить количество коммуникаций между украинцами и русскими, между деятелями культуры и бизнеса. К экономическим мотивам относится то, что сегодня российские артисты занимают значительную долю украинского медиабизнеса. Теперь появится дополнительная возможность для украинских и для западных артистов. Мне кажется, некоторые российские артисты продолжат посещать Украину. Но получения разрешения СБУ станет непростой юридической и административной процедурой, которая будет достаточно серьезным барьером».
Виктор Дробыш, продюсер: «Здесь дело не в заработках, хотя, действительно, заработок существенный. Артисты, которые стремятся поехать туда, они едут, в первую очередь, чтобы их услышал их зритель, который их поддерживал, делал их песни хитами. А украинский зритель, он очень хороший. К огромному сожалению, многие не имеют права это сделать. Я бы сказал, что почти уже и не осталось тех артистов, которые могут спокойно ехать на территорию Украины и работать там».
Подробности — в репортаже «Итогов дня».
И вот теперь новая процедура организации гастролей. Некоторые украинские продюсеры уже заявили: при таких условиях россиян легче не привозить. Тем более, что СБУ оставляет за собой право в любой момент изменить решение. А за невыполнение ее требований предусмотрены огромные штрафы.
Руслан Бортник, украинский политолог: «Тут есть и политические и экономические мотивы. Это попытка разорвать культурные связи между Украиной и Россией, попытка ограничить количество коммуникаций между украинцами и русскими, между деятелями культуры и бизнеса. К экономическим мотивам относится то, что сегодня российские артисты занимают значительную долю украинского медиабизнеса. Теперь появится дополнительная возможность для украинских и для западных артистов. Мне кажется, некоторые российские артисты продолжат посещать Украину. Но получения разрешения СБУ станет непростой юридической и административной процедурой, которая будет достаточно серьезным барьером».
Виктор Дробыш, продюсер: «Здесь дело не в заработках, хотя, действительно, заработок существенный. Артисты, которые стремятся поехать туда, они едут, в первую очередь, чтобы их услышал их зритель, который их поддерживал, делал их песни хитами. А украинский зритель, он очень хороший. К огромному сожалению, многие не имеют права это сделать. Я бы сказал, что почти уже и не осталось тех артистов, которые могут спокойно ехать на территорию Украины и работать там».
Подробности — в репортаже «Итогов дня».
Комментарии