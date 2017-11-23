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    Футболисты «Локомотива» победили «Копенгаген» и вышли на первое место в группе Лиги Европы

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    • Фото: РИА Новости, Виталий Белоусов
    Футболисты «Локомотива» победили «Копенгаген» и вышли на первое место в группе Лиги Европы

    Футболисты «Локомотива» победили «Копенгаген» и вышли на первое место в группе Лиги Европы

    Футболисты «Локомотива» победили «Копенгаген» и вышли на первое место в группе Лиги Европы
  • Фото: РИА Новости, Виталий Белоусов

    • Дубль Джефферсона Фарфана принес футболистам «Локомотива» победу над «Копенгагеном» в матче Лиги Европы.

    Футболисты московского «Локомотива» обыграли датский «Копенгаген» в домашнем матче пятого тура группового раунда Лиги Европы. Встреча завершилась со счетом 2:1.

    В составе хозяев дубль оформил Джефферсон Фарфан (17-я и 51-я минуты). У гостей отличился Беньямин Вербич (31).

    «Локомотив» набрал 8 очков и вышел на первое место в группе F. «Копенгаген» с 6-ю очками занимает второе место в квартете.

    Третье и четвертое место в группе F занимают молдавский «Шериф» (6) и чешский «Злин» (2), матч которых завершится позже. А в заключительном туре 7 декабря «Локомотив» в гостях сыграет с «Фаставом», «Копенгаген» в этот же день дома примет футболистов «Шерифа».

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