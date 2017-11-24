В Воронеже полностью восстановлена подача электроэнергии

В Воронеже ликвидировали последствия аварии, в результате которой без света остались 10 тысяч жителей.
Около 10 тысяч Воронежа почти два часа оставались без электроснабжения. Из-за отключения электричества во многих домах на верхние этажи домов прекратилась подача горячей и холодной воды. В Коминтерновском и Советском районах города не работали светофоры, были отключены телефонная связь и уличное освещение, пишет ТАСС.
Сейчас авария уже ликвидирована.
Сообщение муниципальной компании «Воронежгорэлектросеть»: «Электроэнергия в 20:35 по московскому времени подана жителям Коминтерновского и Советского районов, ее из-за аварийного отключения не было около полутора часов. Аварию устранили».
Сейчас авария уже ликвидирована.
Сообщение муниципальной компании «Воронежгорэлектросеть»: «Электроэнергия в 20:35 по московскому времени подана жителям Коминтерновского и Советского районов, ее из-за аварийного отключения не было около полутора часов. Аварию устранили».
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