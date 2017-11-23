Ментовские войны — 10
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Ментовские войны — 10
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    На станции «Проспект Вернадского» московского метро произошло задымление

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    • Фото: Галкин Николай / ТАСС
    На станции «Проспект Вернадского» московского метро произошло задымление

    На станции «Проспект Вернадского» московского метро произошло задымление

    На станции «Проспект Вернадского» московского метро произошло задымление
  • Фото: Галкин Николай / ТАСС

    • В пресс-службе Московского метрополитена сообщили, что задымление на станции «Проспект Вернадского» не повлияло на движение поездов.

    Специалисты оперативно ликвидировали задымление на станции «Проспект Вернадского», пострадавших нет.

    Как объяснили в пресс-службе столичной подземки, задымление было вызвано коротким замыканием светильника в техническом помещении.

    На движение поездов происшествие не повлияло, задержек не было. Очевидцы сообщили, что выход пассажиров со станции во время происшествия осуществлялся через северный вестибюль.



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