На станции «Проспект Вернадского» московского метро произошло задымление

21:40 Станция Проспект Вернадского. Наблюдалось незначительное задымление в подуличном переходе. Оперативно ликвидировано. На безопасность пассажиров и движение поездов не повлияло. — Московское метро (@MetroOperativno) 23 ноября 2017 г.

Специалисты оперативно ликвидировали задымление на станции «Проспект Вернадского», пострадавших нет.Как объяснили в пресс-службе столичной подземки, задымление было вызвано коротким замыканием светильника в техническом помещении.На движение поездов происшествие не повлияло, задержек не было. Очевидцы сообщили, что выход пассажиров со станции во время происшествия осуществлялся через северный вестибюль.