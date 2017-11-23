Саперы разминировали центральную площадь сирийского города Абу-Кемаль

В российском Центре по примирению враждующих сторон в Сирии рассказали о ходе работ по разминированию освобожденного от террористов города
Абу-Кемаль.
Сергей Кураленко, глава Центра по примирению враждующих сторон в САР, генерал-лейтенант: «Продолжаются работы по разминированию освобожденных от террористических формирований населенных пунктов провинции Дейр-эз-Зор. Так, сирийскими саперами очищена от взрывоопасных предметов центральная площадь и ведется разминирование основных улиц недавно освобожденного от террористической организации ИГИЛ города Абу- Кемаль».
Ранее в четверг в Минобороны РФ заявили, что западный берег Евфрата в ближайшее время будет полностью освобожден сирийской армией от террористов. Это позволит завершить операцию по уничтожению запрещенной во множестве стран, в том числе и в РФ, террористической группировки «Исламское государство» на востоке Сирии.
Ранее в четверг в Минобороны РФ заявили, что западный берег Евфрата в ближайшее время будет полностью освобожден сирийской армией от террористов. Это позволит завершить операцию по уничтожению запрещенной во множестве стран, в том числе и в РФ, террористической группировки «Исламское государство» на востоке Сирии.
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