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    Саперы разминировали центральную площадь сирийского города Абу-Кемаль. Сирия, армия и флот РФ, войны и вооруженные конфликты. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВСаперы разминировали центральную площадь сирийского города Абу-Кемаль

    Саперы разминировали центральную площадь сирийского города Абу-Кемаль

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    • Фото: Reuters © 2017, Khalil Ashawi
    Саперы разминировали центральную площадь сирийского города <nobr>Абу-Кемаль</nobr>

    Саперы разминировали центральную площадь сирийского города Абу-Кемаль

    Саперы разминировали центральную площадь сирийского города <nobr>Абу-Кемаль</nobr>
    • Фото: Reuters © 2017, Khalil Ashawi

      • В российском Центре по примирению враждующих сторон в Сирии рассказали о ходе работ по разминированию освобожденного от террористов города Абу-Кемаль.

      Сергей Кураленко, глава Центра по примирению враждующих сторон в САР, генерал-лейтенант: «Продолжаются работы по разминированию освобожденных от террористических формирований населенных пунктов провинции Дейр-эз-Зор. Так, сирийскими саперами очищена от взрывоопасных предметов центральная площадь и ведется разминирование основных улиц недавно освобожденного от террористической организации ИГИЛ города Абу- Кемаль».

      Ранее в четверг в Минобороны РФ заявили, что западный берег Евфрата в ближайшее время будет полностью освобожден сирийской армией от террористов. Это позволит завершить операцию по уничтожению запрещенной во множестве стран, в том числе и в РФ, террористической группировки «Исламское государство» на востоке Сирии.

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