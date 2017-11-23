Зарипов вернется в хоккейный клуб «Ак Барс» в ноябре

Хоккейный клуб «Ак Барс» в пятницу подпишет контракт с форвардом Данисом Зариповым, которому сократили срок дисквалификации.
Казанский хоккейный клуб «Ак Барс» согласовал условия двухлетнего контракта с форвардом Данисом Зариповым. Контракт будет подписан в пятницу, сообщил РИА Новости генеральный менеджер клуба Рафик Якубов.
Напомним, летом Зарипов подписал контракт с «Ак Барсом», но в июле Международная федерация хоккея на льду отстранила спортсмена от соревнований на два года из-за положительной допинг-пробы. Зарипов оспорил решение в Спортивном арбитражном суде, и во вторник суд вынес решение в его пользу: дисквалификация была сокращена до шести месяцев, так что с 23 ноября хоккеист может участвовать в соревнованиях.
Якубов добавил, что вопрос о том, когда хоккеист выйдет на лед, еще не решен. После подписания документов Зарипов должен приступить к тренировкам с командой.
Данис Зарипов — единственный четырехкратный обладатель кубка Гагарина (2009 и 2010 годы с «Ак Барсом», 2014 и 2016 годы — с магнитогорским «Металлургом») и трехкратный чемпион мира (2008, 2009 и 2014 годы).
Напомним, летом Зарипов подписал контракт с «Ак Барсом», но в июле Международная федерация хоккея на льду отстранила спортсмена от соревнований на два года из-за положительной допинг-пробы. Зарипов оспорил решение в Спортивном арбитражном суде, и во вторник суд вынес решение в его пользу: дисквалификация была сокращена до шести месяцев, так что с 23 ноября хоккеист может участвовать в соревнованиях.
Якубов добавил, что вопрос о том, когда хоккеист выйдет на лед, еще не решен. После подписания документов Зарипов должен приступить к тренировкам с командой.
Данис Зарипов — единственный четырехкратный обладатель кубка Гагарина (2009 и 2010 годы с «Ак Барсом», 2014 и 2016 годы — с магнитогорским «Металлургом») и трехкратный чемпион мира (2008, 2009 и 2014 годы).
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