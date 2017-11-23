В Госдуме предложили сажать телефонных террористов в тюрьму на 10 лет

В Госдуму внесен законопроект об ужесточении уголовного наказания за телефонный терроризм.
В Госдуму в четверг снесен законопроект, который предусматривает ужесточение наказания за телефонный терроризм. Об этом сообщил «Интерфаксу» глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников, который стал одним из авторов законопроекта.
Согласно законопроекту, за заведомо ложные сообщения о минировании преступников буду наказывать лишением свободы на срок от 3 до 5 лет. Если целью злоумышленников была дестабилизация органов власти, срок увеличивается до 6–8 лет. Если же действия преступников привели к смерти человека или другим тяжким последствиям, наказание составит до 10 лет тюрьмы. В настоящее время максимальный срок лишения свободы за подобное преступление — 5 лет.
Крашенинников отметил, что в последние несколько месяцев телефонный терроризм в стране принял угрожающие масштабы: «минируются» десятки школ, вокзалов, стадионов и концертных залов, а также здания городских управ и министерств.
Павел Крашенинников, председатель комитета Госдумы по госстроительству и законодательству: «Мы рассчитываем, что принятие законопроекта будет действовать и в качестве превентивной меры ограждения от подобных деяний, сеющих страх, волнение и панику в обществе».
В сопроводительных документах к законопроекту отмечается, что в сентябре этого года по всей России было зафиксировано около 1000 анонимных звонков о минировании, и ущерб от них оценивается более чем в 1 млрд рублей.
Одной из последних атак телефонных террористов подвергся Петербург. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал, что 17 ноября в городе было «заминировано» около 50 объектов, расположенных по пути следования кортежа Владимира Путина. Все угрозы оказались ложными.
Согласно законопроекту, за заведомо ложные сообщения о минировании преступников буду наказывать лишением свободы на срок от 3 до 5 лет. Если целью злоумышленников была дестабилизация органов власти, срок увеличивается до 6–8 лет. Если же действия преступников привели к смерти человека или другим тяжким последствиям, наказание составит до 10 лет тюрьмы. В настоящее время максимальный срок лишения свободы за подобное преступление — 5 лет.
Крашенинников отметил, что в последние несколько месяцев телефонный терроризм в стране принял угрожающие масштабы: «минируются» десятки школ, вокзалов, стадионов и концертных залов, а также здания городских управ и министерств.
Павел Крашенинников, председатель комитета Госдумы по госстроительству и законодательству: «Мы рассчитываем, что принятие законопроекта будет действовать и в качестве превентивной меры ограждения от подобных деяний, сеющих страх, волнение и панику в обществе».
В сопроводительных документах к законопроекту отмечается, что в сентябре этого года по всей России было зафиксировано около 1000 анонимных звонков о минировании, и ущерб от них оценивается более чем в 1 млрд рублей.
Одной из последних атак телефонных террористов подвергся Петербург. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал, что 17 ноября в городе было «заминировано» около 50 объектов, расположенных по пути следования кортежа Владимира Путина. Все угрозы оказались ложными.
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