В МВД уточнили число участников драки со стрельбой в Магарамкентском районе Дагестана, в результате которой были убиты два человека.
В конфликте со стрельбой в Магарамкентском районе Дагестана участвовали до 15 человек, сообщили ТАСС в региональном управлении МВД.
Два человека погибли, в том числе депутат районного собрания Эльдар Яралиев. По некоторым данным, он может являться близким родственником главы Магарамкентского района. Еще двое пострадавших госпитализированы.
По подозрению в причастности к конфликту задержан депутат горсобрания Дербента Рафик Яралиев, которого ранее объявляли в розыск. Сейчас он дает показания, сообщили в силовых структурах. Близкий к следствию источник отмечал, что депутат может быть являться зачинщиком драки. А источник в силовых структурах Магарамкентского района заявил, что перестрелка могла произойти «из-за денежных вопросов».
Ранее сообщалось, что оперативники задержали шесть подозреваемых.
Два человека погибли, в том числе депутат районного собрания Эльдар Яралиев. По некоторым данным, он может являться близким родственником главы Магарамкентского района. Еще двое пострадавших госпитализированы.
По подозрению в причастности к конфликту задержан депутат горсобрания Дербента Рафик Яралиев, которого ранее объявляли в розыск. Сейчас он дает показания, сообщили в силовых структурах. Близкий к следствию источник отмечал, что депутат может быть являться зачинщиком драки. А источник в силовых структурах Магарамкентского района заявил, что перестрелка могла произойти «из-за денежных вопросов».
Ранее сообщалось, что оперативники задержали шесть подозреваемых.
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