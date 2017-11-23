Ментовские войны — 10
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Ментовские войны — 10
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    Петербургский «Водоканал» пополнил популяцию сигов в Неве. Нева, Санкт-Петербург, Финский залив, рыба и рыбоводство. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВПетербургский «Водоканал» пополнил популяцию сигов в Неве

    Петербургский «Водоканал» пополнил популяцию сигов в Неве

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    Петербургский «Водоканал» пополнил популяцию сигов в Неве

    Петербургский «Водоканал» пополнил популяцию сигов в Неве

      Сегодня представители городского «Водоканала» выпустили в Неву молодых балтийских сигов.

      Даже морозный день не помешал 5 тысячам особей переселиться в новый дом. Им помогали чиновникам дети. Они творчески подошли к акции: сделали викторину, чтобы журналисты немного согрели головы и отгадали, о каких рыбах идет речь. После чего из ведер выпустили первых особей.

      Все сиги выращены в неволе, поэтому когда они попали в открытую воду, некоторые крутились на месте и уплывали не сразу. Но специалисты утверждают, что они все-таки отправятся в Финский залив: рыба в этом году крупная (120 граммов) и выживаемость у нее высокая (до 70 процентов).

      Ученые заверили: не стоит опасаться, что эти сиги могут оказаться на прилавках магазинов. Но на всякий случай напомнили: ловить рыбу в Неве запрещено.

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