Петербургский «Водоканал» пополнил популяцию сигов в Неве

Сегодня представители городского «Водоканала» выпустили в Неву молодых балтийских сигов.

Даже морозный день не помешал 5 тысячам особей переселиться в новый дом. Им помогали чиновникам дети. Они творчески подошли к акции: сделали викторину, чтобы журналисты немного согрели головы и отгадали, о каких рыбах идет речь. После чего из ведер выпустили первых особей.



Все сиги выращены в неволе, поэтому когда они попали в открытую воду, некоторые крутились на месте и уплывали не сразу. Но специалисты утверждают, что они все-таки отправятся в Финский залив: рыба в этом году крупная (120 граммов) и выживаемость у нее высокая (до 70 процентов).



Ученые заверили: не стоит опасаться, что эти сиги могут оказаться на прилавках магазинов. Но на всякий случай напомнили: ловить рыбу в Неве запрещено.