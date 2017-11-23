В Ленобласти запретили высаживать из автобусов детей-безбилетников

В 47-м регионе начинают действовать новые правила перевозки несовершеннолетних пассажиров.

В Ленинградской области запретили высаживать из автобусов детей, даже если они не оплатили проезд. Компаниям-перевозчикам направили соответствующие письма. Сегодня об этом сообщили в правительстве 47-го региона.



Кроме того, чиновники обязали предпринимателей провести инструктаж с водителями и кондукторами, работающими на официальных маршрутах. Согласно новым правилам, они должны будут довезти безбилетников до конечной остановки и там дождаться приезда родителей. Их поиском будет заниматься в том числе и управление по транспорту.



В случае неисполнения инструкций для перевозчиков предусмотрены серьезные санкции. Как сообщили в региональном управлении по транспорту, если ревизорами будут зафиксированы подобные инциденты, переводчик может лишиться лицензии на маршрут.



Ранее с подобной инициативой в Министерство транспорта обращались активисты. Поводом стали те случаи, когда кондуктора высаживали детей из общественного транспорта в мороз вне остановок. Распространиться ли подобная практика на Петербург пока не известно.