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Ментовские войны — 10
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    В Ленобласти запретили высаживать из автобусов детей-безбилетников. Ленинградская область, дети и подростки, общественный транспорт. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВВ Ленобласти запретили высаживать из автобусов детей-безбилетников

    В Ленобласти запретили высаживать из автобусов детей-безбилетников

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    В Ленобласти запретили высаживать из автобусов детей-безбилетников

    В Ленобласти запретили высаживать из автобусов <nobr>детей-безбилетников</nobr>

      В 47-м регионе начинают действовать новые правила перевозки несовершеннолетних пассажиров.

      В Ленинградской области запретили высаживать из автобусов детей, даже если они не оплатили проезд. Компаниям-перевозчикам направили соответствующие письма. Сегодня об этом сообщили в правительстве 47-го региона.

      Кроме того, чиновники обязали предпринимателей провести инструктаж с водителями и кондукторами, работающими на официальных маршрутах. Согласно новым правилам, они должны будут довезти безбилетников до конечной остановки и там дождаться приезда родителей. Их поиском будет заниматься в том числе и управление по транспорту.

      В случае неисполнения инструкций для перевозчиков предусмотрены серьезные санкции. Как сообщили в региональном управлении по транспорту, если ревизорами будут зафиксированы подобные инциденты, переводчик может лишиться лицензии на маршрут.

      Ранее с подобной инициативой в Министерство транспорта обращались активисты. Поводом стали те случаи, когда кондуктора высаживали детей из общественного транспорта в мороз вне остановок. Распространиться ли подобная практика на Петербург пока не известно.

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