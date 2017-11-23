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Ментовские войны — 10
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    В Москву привезли сокровища Пражского Града. выставки и музеи, Чехия. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВВ Москву привезли сокровища Пражского Града

    В Москву привезли сокровища Пражского Града

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    В Москву привезли сокровища Пражского Града

    В Москву привезли сокровища Пражского Града

    В Москву привезли сокровища Пражского Града

      В Историческом музее с сегодняшнего дня можно увидеть выставку «Сокровища Пражского града».

      В ответ на выставку «Сокровища Московского кремля» Чехия привезла в Россию уникальную коллекцию из своих главных музеев. Среди экспонатов — корона, скипетр и держава чешских королей, их скульптурные портреты, фрагменты убранства средневековых храмов, картины, старинная мебель, драгоценные шкатулки и мейсенский фарфор. Всего почти полторы сотни предметов.

      В церемонии открытия участвовал президент Чехии Милош Земан, он сейчас находится в России с официальным визитом.

      Милош Земан, президент Чехии: «Нас соединяет совместная история. И на примере нашего христианства, которое является связывающим звеном, мы можем сказать, что эта история теперь продолжается».

      Выставка сокровищ Пражского Града продлится в Москве до конца февраля.

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