Ментовские войны — 10
ТВ-Эфир
Ментовские войны — 10
    •  
    В парке Горького открывается первый каток. конькобежный спорт, Москва, парки и скверы. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВВ парке Горького открывается первый каток

    В парке Горького открывается первый каток

    комментировать
    В парке Горького открывается первый каток

    В парке Горького открывается первый каток

    В парке Горького открывается первый каток

      Любители зимних видов спорта уже могут доставать коньки: в столичном парке Горького сегодня вечером открывается первый каток.

      В этот раз он стал еще ярче и больше — на тысячу квадратных метров. Ледовые площадки смогут вместить до шести тысяч человек одновременно.

      В прошлом году перед входом на каток зачастую выстраивались длинные очереди. Дирекция парка пообещала это исправить — теперь билет можно будет приобрести не только в кассах, но и через Интернет.

      С подробностями — корреспондент НТВ Светлана Гордеева.

      Читайте также

      Показать ещё

      Комментарии

      НТВ в социальных сетях

      ntv.ru

      Меню сайта

      Телекомпания

      НТВ в социальных сетях

      Приложения

      Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru