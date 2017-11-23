В парке Горького открывается первый каток

Любители зимних видов спорта уже могут доставать коньки: в столичном парке Горького сегодня вечером открывается первый каток.

В этот раз он стал еще ярче и больше — на тысячу квадратных метров. Ледовые площадки смогут вместить до шести тысяч человек одновременно.



В прошлом году перед входом на каток зачастую выстраивались длинные очереди. Дирекция парка пообещала это исправить — теперь билет можно будет приобрести не только в кассах, но и через Интернет.



С подробностями — корреспондент НТВ Светлана Гордеева.

