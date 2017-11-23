«Смешарики» решили построить свой «Лахта Центр»

В Интернете прошла премьера серии «Смешариков», посвященной петербургскому небоскребу.
В основу анимационного проекта «ПИН-код 2.0» лег фантастический сценарий. Немецкий изобретатель Пин решил модернизировать «Лахта Центр». Иностранный специалист вместе со своей командой приступает к работе на грандиозной стройке.
Предполагается, что по ее завершении небоскреб станет не только самым высоким в Европе, но и сможет влиять на погоду. Инженер предложил установить на вершине башни магнит, притягивающий солнце.
В первой серии мультфильма «Ух ты, Лахта» Ёжик, Крош, Копатыч и другие герои не только строят небоскреб, но и разбирают известные архитектурные ошибки. Например, ту, что была допущена при строительстве Пизанской башни.
Как сообщили создатели мультфильма, в отличие предыдущего сериала «ПИН-код», рассказывающего о природных явлениях, эпизоды нового проекта будут раскрывать достижения человека в области технологий.
Предполагается, что по ее завершении небоскреб станет не только самым высоким в Европе, но и сможет влиять на погоду. Инженер предложил установить на вершине башни магнит, притягивающий солнце.
В первой серии мультфильма «Ух ты, Лахта» Ёжик, Крош, Копатыч и другие герои не только строят небоскреб, но и разбирают известные архитектурные ошибки. Например, ту, что была допущена при строительстве Пизанской башни.
Как сообщили создатели мультфильма, в отличие предыдущего сериала «ПИН-код», рассказывающего о природных явлениях, эпизоды нового проекта будут раскрывать достижения человека в области технологий.
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