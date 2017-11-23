СМИ: умер актер Николай Годовиков, сыгравший Петруху в «Белом солнце пустыни»

Советский и российский актер Николай Годовиков скончался в Петербурге на
68-м году жизни.
Тело актера Николая Годовикова нашли в его квартире в Санкт-Петербурге родственники. Как сообщил «Комсомольской правде» близкий друг артиста, Годовиков страдал от онкологического заболевания.
«Я позвонил Коле, трубку взял его тесть, сказал что Николай Львович умер у себя в квартире, сейчас ждем полицию и скорую», — сообщил изданию мужчина.
Николай Годовиков родился в 1950 году. В качестве актера дебютировал в фильме «Республика ШКИД» в 1966 году. Самой известной для него стала роль Петрухи из «Белого солнца пустыни» (1969 год).
В конце 1970-х Николай связался с уголовниками, три раза был осужден, первый раз по статье «Тунеядство», потом — за кражи. В общей сложности отсидел семь с половиной лет. Освободившись в начале 90-х, стал работать на стройке и сниматься в эпизодических ролях в кино и сериалах. Был трижды женат и стал отцом двоих детей — Марии и Артёма.
«Я позвонил Коле, трубку взял его тесть, сказал что Николай Львович умер у себя в квартире, сейчас ждем полицию и скорую», — сообщил изданию мужчина.
Николай Годовиков родился в 1950 году. В качестве актера дебютировал в фильме «Республика ШКИД» в 1966 году. Самой известной для него стала роль Петрухи из «Белого солнца пустыни» (1969 год).
В конце 1970-х Николай связался с уголовниками, три раза был осужден, первый раз по статье «Тунеядство», потом — за кражи. В общей сложности отсидел семь с половиной лет. Освободившись в начале 90-х, стал работать на стройке и сниматься в эпизодических ролях в кино и сериалах. Был трижды женат и стал отцом двоих детей — Марии и Артёма.
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