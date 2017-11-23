Ментовские войны — 10
ТВ-Эфир
Ментовские войны — 10
    •  

    СМИ: умер актер Николай Годовиков, сыгравший Петруху в «Белом солнце пустыни»

    1 комментарий
    • Фото: РИА Новости
    СМИ: умер актер Николай Годовиков, сыгравший Петруху в «Белом солнце пустыни»

    СМИ: умер актер Николай Годовиков, сыгравший Петруху в «Белом солнце пустыни»

    СМИ: умер актер Николай Годовиков, сыгравший Петруху в «Белом солнце пустыни»
  • Фото: РИА Новости

    • Советский и российский актер Николай Годовиков скончался в Петербурге на 68-м году жизни.

    Тело актера Николая Годовикова нашли в его квартире в Санкт-Петербурге родственники. Как сообщил «Комсомольской правде» близкий друг артиста, Годовиков страдал от онкологического заболевания.

    «Я позвонил Коле, трубку взял его тесть, сказал что Николай Львович умер у себя в квартире, сейчас ждем полицию и скорую», — сообщил изданию мужчина.

    Николай Годовиков родился в 1950 году. В качестве актера дебютировал в фильме «Республика ШКИД» в 1966 году. Самой известной для него стала роль Петрухи из «Белого солнца пустыни» (1969 год).

    В конце 1970-х Николай связался с уголовниками, три раза был осужден, первый раз по статье «Тунеядство», потом — за кражи. В общей сложности отсидел семь с половиной лет. Освободившись в начале 90-х, стал работать на стройке и сниматься в эпизодических ролях в кино и сериалах. Был трижды женат и стал отцом двоих детей — Марии и Артёма.

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    НТВ в социальных сетях

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru