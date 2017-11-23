На востоке Петербурга сносят незаконные ларьки

Сегодня по решению суда начали демонтировать несколько торговых павильонов в Красногвардейском районе.

Их владельцы еще в августе получили предписание добровольно освободить территорию, однако проигнорировали требование. Судебные приставы, полиция и работники жилкомсервиса не стали в очередной раз откладывать процесс по зачистке территории и занялись разбором конструкций.



Но прежде чем снести павильоны, пришлось дождаться их владельцев, чтобы те смогли забрать имущество. Однако приехали не все.



Всего на сегодняшний день был запланирован снос 15 объектов. Удалось справиться лишь с половиной. Остальные ларьки продолжат демонтировать завтра.