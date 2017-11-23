Пострадавший от приозерского «воспитателя» школьник не может восстановиться до сих пор

В Ленобласти приговорили к условному сроку бизнесмена Владимира Бельского, который совершил наезд на игравших у дороги детей и посадил одного из ребят на колени.
В ходе громкого дела бизнесмен Владимир Бельский прославился под псевдонимом Подсудимый формата А4. А всё из-за своей манеры скрывать листом бумаги лицо от камер.
Вообще именно с камерами видеонаблюдения связано многое на этом процессе. Как раз видеозапись дурного воспитания и стала основной уликой. Но какие бы попытки не предпринимал обвиняемый, обелить свою репутацию Владимиру Бельскому сегодня уже не удалось.
Как отмечает корреспондент НТВ Эдмунд Желбунов, заключительное заседание по резонансному делу, прогремевшему не только в социальных сетях, но и в залах Госдумы, в Приозерске особого ажиотажа не вызвало.
И обвиняемый, задержать которого в свое время распорядился лично глава Следственного комитета Александр Бастрыкин, спокойно, почти буднично проследовал в зал в сопровождении конвоя, даже не прячась.
Дорожный конфликт с участием Бельского (также известного как приозерский «воспитатель») в начале весны шокировал местных жителей. После того как десятилетний Ваня вместе с приятелем выстрелил из игрушечного автомата по внедорожнику маленькой пластмассовой пулькой, разгневанный мужчина развернул свой условно подбитый автомобиль, настиг детей, толкнул одного из них бампером, затем вышел и с ловкостью опытного оперативника обезвредил ребенка, поставив его на колени. В такой позе он продержал юного нарушителя спокойствия до приезда полиции.
Юрий Щёголев, отец мальчика: «Когда я увидел эту видеозапись и поговорил с директором магазина, около которого всё и происходило, я готов был его как отец порвать. Каждый мужик за своего ребенка так бы и сделал».
Всю спецоперацию зафиксировали камеры видеонаблюдения торгового центра, а следователи в этом черно-белом триллере углядели нарушение сразу трех статей Уголовного кодекса: «Хулиганство», «Незаконное лишение свободы» и «Побои». Обвинение просило осудить уличного воспитателя на четыре с половиной года колонии-поселения.
Рустам Туманов, адвокат пострадавшего: «Хотелось бы, чтобы наказание отвечало тем требованиям, которые предъявляет к Бельскому закон. Чтобы оно восстанавливало социальную справедливость, влияло на исправление личности осужденного. Чтобы другие участники дорожного движения не поступали таким же образом, как 9 марта поступил подсудимый Бельский».
После такого в прямом смысле слова наезда врачи диагностировали у мальчика гематому в височной области, ссадины на шее, сотрясение мозга и ушибы на ногах. Отец Вани рассказал, что сейчас старается не напоминать сыну о случившемся. Этот инцидент и так отразился на его психологическом состоянии.
Что касается подсудимого, то он наотрез отказался признавать свою вину. На протяжении всего разбирательства он убеждал суд, что малолетних хулиганов нужно воспитывать из-за порчи чужого имущества.
Светлана Петренко, официальный представитель СК РФ: «С учетом собранных доказательств по уголовному делу в отношении Бельского очевидно, что действия детей в этой ситуации не представляли какой-либо опасности ни для обвиняемого, ни для его автомобиля. Агрессивные действия самого осужденного, напротив, представляли реальную опасность и были направлены исключительно на то, чтобы показать свое превосходство».
Вообще в городе за Бельским закрепилась слава сутяжника. И даже с участием ребенка это уже далеко не первый его конфликт. На этот раз бизнесмен попытался было сместить акценты со своего проступка на несовершенство российского законодательства. Однако председательствующий судья постановил, что человеку, учинившему самосуд, и самому необходимо время на перевоспитание.
Теперь у несостоявшегося ментора появилось полтора года условного срока на то, чтобы в корне пересмотреть свою радикальную методику общения с детьми. К тому же Бельский заплатит за свою «педагогику» штраф в размере 150 тысяч рублей.
Вообще именно с камерами видеонаблюдения связано многое на этом процессе. Как раз видеозапись дурного воспитания и стала основной уликой. Но какие бы попытки не предпринимал обвиняемый, обелить свою репутацию Владимиру Бельскому сегодня уже не удалось.
Как отмечает корреспондент НТВ Эдмунд Желбунов, заключительное заседание по резонансному делу, прогремевшему не только в социальных сетях, но и в залах Госдумы, в Приозерске особого ажиотажа не вызвало.
И обвиняемый, задержать которого в свое время распорядился лично глава Следственного комитета Александр Бастрыкин, спокойно, почти буднично проследовал в зал в сопровождении конвоя, даже не прячась.
Дорожный конфликт с участием Бельского (также известного как приозерский «воспитатель») в начале весны шокировал местных жителей. После того как десятилетний Ваня вместе с приятелем выстрелил из игрушечного автомата по внедорожнику маленькой пластмассовой пулькой, разгневанный мужчина развернул свой условно подбитый автомобиль, настиг детей, толкнул одного из них бампером, затем вышел и с ловкостью опытного оперативника обезвредил ребенка, поставив его на колени. В такой позе он продержал юного нарушителя спокойствия до приезда полиции.
Юрий Щёголев, отец мальчика: «Когда я увидел эту видеозапись и поговорил с директором магазина, около которого всё и происходило, я готов был его как отец порвать. Каждый мужик за своего ребенка так бы и сделал».
Всю спецоперацию зафиксировали камеры видеонаблюдения торгового центра, а следователи в этом черно-белом триллере углядели нарушение сразу трех статей Уголовного кодекса: «Хулиганство», «Незаконное лишение свободы» и «Побои». Обвинение просило осудить уличного воспитателя на четыре с половиной года колонии-поселения.
Рустам Туманов, адвокат пострадавшего: «Хотелось бы, чтобы наказание отвечало тем требованиям, которые предъявляет к Бельскому закон. Чтобы оно восстанавливало социальную справедливость, влияло на исправление личности осужденного. Чтобы другие участники дорожного движения не поступали таким же образом, как 9 марта поступил подсудимый Бельский».
После такого в прямом смысле слова наезда врачи диагностировали у мальчика гематому в височной области, ссадины на шее, сотрясение мозга и ушибы на ногах. Отец Вани рассказал, что сейчас старается не напоминать сыну о случившемся. Этот инцидент и так отразился на его психологическом состоянии.
Что касается подсудимого, то он наотрез отказался признавать свою вину. На протяжении всего разбирательства он убеждал суд, что малолетних хулиганов нужно воспитывать из-за порчи чужого имущества.
Светлана Петренко, официальный представитель СК РФ: «С учетом собранных доказательств по уголовному делу в отношении Бельского очевидно, что действия детей в этой ситуации не представляли какой-либо опасности ни для обвиняемого, ни для его автомобиля. Агрессивные действия самого осужденного, напротив, представляли реальную опасность и были направлены исключительно на то, чтобы показать свое превосходство».
Вообще в городе за Бельским закрепилась слава сутяжника. И даже с участием ребенка это уже далеко не первый его конфликт. На этот раз бизнесмен попытался было сместить акценты со своего проступка на несовершенство российского законодательства. Однако председательствующий судья постановил, что человеку, учинившему самосуд, и самому необходимо время на перевоспитание.
Теперь у несостоявшегося ментора появилось полтора года условного срока на то, чтобы в корне пересмотреть свою радикальную методику общения с детьми. К тому же Бельский заплатит за свою «педагогику» штраф в размере 150 тысяч рублей.
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