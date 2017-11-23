В Киеве пешеходы линчевали водителя BMW, перекрывшего движение: видео

Жители Киева напали на водителя, который припарковал автомобиль посреди дороги и отправился в супермаркет.
Очевидцы сняли происшествие на видео и выложили ролик на страницу группы «Киев Оперативный» в Facebook. На кадрах видно, как водитель BMW — мужчина в возрасте — подходит к своему автомобилю, который уже окружила толпа прохожих.
Усаживаясь в автомобиль, автомобилист получает первый толчок в спину и не успевает заблокировать двери. Его вытаскивает из салона и бьет по лицу сначала один мужчина, потом к нему присоединяются другие. Они валят водителя на землю и скручивают ему руки. Прохожие продолжают снимать происходящее на телефоны. На этом запись обрывается. О дальнейшей судьбе владельца BMW не сообщается.
Инцидент произошел возле станции метро «Лукьяновская». Очевидцы отмечают, что BMW заблокировал движение автобуса и семи трамваев. Из-за этого собралась большая толпа недовольных пассажиров.
Усаживаясь в автомобиль, автомобилист получает первый толчок в спину и не успевает заблокировать двери. Его вытаскивает из салона и бьет по лицу сначала один мужчина, потом к нему присоединяются другие. Они валят водителя на землю и скручивают ему руки. Прохожие продолжают снимать происходящее на телефоны. На этом запись обрывается. О дальнейшей судьбе владельца BMW не сообщается.
Инцидент произошел возле станции метро «Лукьяновская». Очевидцы отмечают, что BMW заблокировал движение автобуса и семи трамваев. Из-за этого собралась большая толпа недовольных пассажиров.
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