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Улицы разбитых фонарей
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    В Киеве пешеходы линчевали водителя BMW, перекрывшего движение: видео. Киев, Украина, автомобили, парковка. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВВ Киеве пешеходы линчевали водителя BMW, перекрывшего движение: видео

    В Киеве пешеходы линчевали водителя BMW, перекрывшего движение: видео

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    • Фото: Киев Оперативный / facebook.com
    В Киеве пешеходы линчевали водителя BMW, перекрывшего движение: видео

    В Киеве пешеходы линчевали водителя BMW, перекрывшего движение: видео

    В Киеве пешеходы линчевали водителя BMW, перекрывшего движение: видео
    • Фото: Киев Оперативный / facebook.com

      • Жители Киева напали на водителя, который припарковал автомобиль посреди дороги и отправился в супермаркет.

      Очевидцы сняли происшествие на видео и выложили ролик на страницу группы «Киев Оперативный» в Facebook. На кадрах видно, как водитель BMW — мужчина в возрасте — подходит к своему автомобилю, который уже окружила толпа прохожих.

      Усаживаясь в автомобиль, автомобилист получает первый толчок в спину и не успевает заблокировать двери. Его вытаскивает из салона и бьет по лицу сначала один мужчина, потом к нему присоединяются другие. Они валят водителя на землю и скручивают ему руки. Прохожие продолжают снимать происходящее на телефоны. На этом запись обрывается. О дальнейшей судьбе владельца BMW не сообщается.

      Инцидент произошел возле станции метро «Лукьяновская». Очевидцы отмечают, что BMW заблокировал движение автобуса и семи трамваев. Из-за этого собралась большая толпа недовольных пассажиров.

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