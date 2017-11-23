Ментовские войны — 10
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Ментовские войны — 10
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    У строителей питерской развязки на костях не было разрешения на работы. Великая Отечественная война, Законодательное собрание Петербурга, Санкт-Петербург, строительство. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВУ строителей питерской развязки на костях не было разрешения на работы

    У строителей питерской развязки на костях не было разрешения на работы

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    У строителей питерской развязки на костях не было разрешения на работы

    У строителей питерской развязки на костях не было разрешения на работы

    У строителей питерской развязки на костях не было разрешения на работы

      Скандал со строительством развязки в районе «Экспофорума» с каждым днем набирает градус накала.

      Сегодня депутат Законодательного собрания Андрей Анохин рассказал об ответе Госстройнадзора на его запрос. Выяснилось, что подрядчик, вскрывший во время земляных работ и установки свай воинское захоронение времен Великой Отечественной, не имел разрешения на строительство.

      Его привлекли к административной ответственности, однако депутат Андрей Анохин считает, что на ситуацию должны обратить внимание и правоохранительные органы. По его мнению, такие откровенные нарушения должны получить более суровую оценку.

      Андрей Анохин, депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга, фракция «Единая Россия»: Намеренно ли они шли на то, чтобы осквернить захоронение и попытаться тем самым обойти закон, или это были какие-то недочеты, или у них не было информации. Все эти обстоятельства уже должны разбираться компетентными органами.

      Андрей Анохин добавил, что в Заксобрании ведут активные консультации с представителями дорожно-строительного блока Смольного. И теперь у чиновников якобы есть понимание того, что продолжение строительства развязки на месте упокоения защитников Ленинграда невозможно.

      Хотя некоторое время назад в администрации Петербурга воинское захоронение №282 не признавали официальным. И даже вызывали криминалистов, чтобы установить, что за останки обнаружены на месте возведения имиджевой развязки, которая призвана помочь делегатам беспрепятственно добираться до конгрессно-выставочного центра из аэропорта Пулково.

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