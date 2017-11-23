Улицы разбитых фонарей
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Улицы разбитых фонарей
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    Роскомнадзор запросил у Uber сведения об утечке данных россиян

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    Роскомнадзор запросил у Uber сведения об утечке данных россиян

    Роскомнадзор запросил у Uber сведения об утечке данных россиян

    Роскомнадзор направил запрос в компанию Uber с требованием сообщить, были ли россияне среди пользователей, чьи данные украли хакеры.

    Роскомнадзор обратился в компанию Uber с требованием уточнить, коснулась ли масштабная утечка данных пользователей из России. Соответствующий запрос был направлен в четверг, сообщили агентству RNS в пресс-службе ведомства.

    Из сообщения Роскомнадзора: «О ситуации с утечкой данных Uber стало известно только сейчас из СМИ. На основании данной информации Роскомнадзор направил в четверг запрос в российский офис Uber с требованием сообщить, затронула ли утечка персональные данные российских граждан».

    В Роскомнадзоре уточнили, что жалоб на Uber от российских пользователей ведомство не получало. До сих пор Роскомнадзор не проводил подобных проверок в отношении компании.

    смотретьUber уволила двух сотрудников после похищения хакерами данных о клиентах
    Uber уволила двух сотрудников после похищения хакерами данных о клиентах
    Ранее стало известно, что компания Uber с 2016 года скрывала масштабную утечку данных своих клиентов. Хакеры украли имена, электронные адреса и телефоны 57 миллионов человек. Все они пользовались приложением Uber для вызова такси. Руководство компании заплатило ворам 100 тысяч долларов в обмен на обязательство удалить все сведения. Сообщается также, что после утечки Uber уволил двоих сотрудников.


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