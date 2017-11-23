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Улицы разбитых фонарей
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    Генштаб допустил возможность сокращения российской военной группировки в Сирии

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    Генштаб допустил возможность сокращения российской военной группировки в Сирии

    Генштаб допустил возможность сокращения российской военной группировки в Сирии

    Генштаб допустил возможность сокращения российской военной группировки в Сирии
  • Фото: ТАСС

    • Глава генштаба РФ Валерий Герасимов допустил возможность сокращения российской военной группировки в Сирии.

    Такое заявление Герасимов сделал, отвечая на вопрос журналистов о том, будет ли сокращена военная группировка РФ в Сирии после принятых договоренностей лидеров России, Ирана и Турции на саммите в Сочи. «Наверное, будет, да», — сказал начальник Генштаба.

    смотретьСаммит в Сочи: как лидеры РФ, Ирана и Турции договаривались о послевоенном облике Сирии
    Саммит в Сочи: как лидеры РФ, Ирана и Турции договаривались о послевоенном облике Сирии
    Напомним, президенты России, Турции и Ирана Владимир Путин, Реджеп Тайип Эрдоган и Хасан Роухани по итогам саммита в Сочи приняли договоренности продолжить процесс деэскалации в Сирии, а также сотрудничества ради окончательного разгрома террористов и поддержали широкий межсирийский диалог. Российский президент заявил, что эта трехсторонняя встреча призвана закрепить и развить позитивные изменения в Сирии. В то же время, по словам Путина, сирийскому народу предстоит самому определить свое будущее и договориться о государственном устройстве.

    А сегодня в Минобороны РФ заявили, что западный берег Евфрата в ближайшее время будет полностью освобожден сирийской армией. Это позволит завершить операцию по уничтожению запрещенной в России террористической группировки «Исламское государство» на востоке страны.

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