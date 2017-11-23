Улицы разбитых фонарей
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Улицы разбитых фонарей
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    Мексиканские музыканты устроили яркое уличное шествие и молебен. Мексика, торжества и праздники. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВМексиканские музыканты устроили яркое уличное шествие и молебен

    Мексиканские музыканты устроили яркое уличное шествие и молебен

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    Мексиканские музыканты устроили яркое уличное шествие и молебен

    Мексиканские музыканты устроили яркое уличное шествие и молебен

    Мексиканские музыканты устроили яркое уличное шествие и молебен

      В столице Мексики прошел фестиваль мариачи — знаменитых исполнителей народной музыки.

      Сотни людей в национальных костюмах и сомбреро устроили яркое уличное шествие. Одни играли на старинных мексиканских инструментах, а другие распевали серенады. В завершение праздника колонна направилась в местный храм, где прошел молебен в честь святой Цецилии. В католичестве ее почитают как покровительницу всех музыкантов.

      Мариачи в Мексике крайне популярны, без них не обходится ни одна свадьба или другое торжественное событие.

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