Мексиканские музыканты устроили яркое уличное шествие и молебен

В столице Мексики прошел фестиваль мариачи — знаменитых исполнителей народной музыки.

Сотни людей в национальных костюмах и сомбреро устроили яркое уличное шествие. Одни играли на старинных мексиканских инструментах, а другие распевали серенады. В завершение праздника колонна направилась в местный храм, где прошел молебен в честь святой Цецилии. В католичестве ее почитают как покровительницу всех музыкантов.



Мариачи в Мексике крайне популярны, без них не обходится ни одна свадьба или другое торжественное событие.