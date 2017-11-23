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Улицы разбитых фонарей
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    Участники «Ты супер! Танцы» исполнили номер «в белых кроссах» вместе с Полиной Стар. дети и подростки, музыка и музыканты, НТВ, телевидение, Ты супер Танцы, фестивали и конкурсы, эксклюзив. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВУчастники «Ты супер! Танцы» исполнили номер «в белых кроссах» вместе с Полиной Стар

    Участники «Ты супер! Танцы» исполнили номер «в белых кроссах» вместе с Полиной Стар

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    Участники «Ты супер! Танцы» исполнили номер «в белых кроссах» вместе с Полиной Стар

    Участники «Ты супер! Танцы» исполнили номер «в белых кроссах» вместе с Полиной Стар

    Участники «Ты супер! Танцы» исполнили номер «в белых кроссах» вместе с Полиной Стар

      У конкурсантов проекта «Ты Супер! Танцы» появилась новая подруга — певица Полина Стар, чей клип про любовь к спортивной обуви сейчас стремительно набирает популярность в Сети.

      Полина Стар — кумир нынешних школьников. Дебютная песня 20-летней артистки «Белые кроссы» разошлась многотысячными тиражами. Эту песню отлично знают и участники проекта «Ты супер! Танцы». Поэтому Айдана Шатемирова тут же ринулась к Полине Стар в подтанцовку.

      Сегодня Полина представила ребятам свою новую песню, которую пока нигде не исполняла. 17-летний Сергей Козибеев из Москвы, услышав слова, сразу понял, что это про него.

      Возможно, Сережа воспринял Полину как старшую сестру. Мама у парня сидит в тюрьме, папа умер. Его с братом отдали в детский дом. Потом тетя с дядей брата забрали. Обещали взять и его, но обещание не сдержали.

      Сергей Козибеев: «Ко мне в детский дом попал мой младший брат, он двоюродный. Он где-то месяц пожил. Он меня вначале не воспринимал как брата. Потом мы наладили отношения, и тетя с дядей пришли, забрали. Сказали: мы за тобой тоже завтра приедем. Я ждал, ждал. Никто не приехал. В итоге его забрали, а я остался дальше в детском доме жить. И до сих пор я не видел ни брата, ни сестер. Сестер вообще не видел ни разу».

      У Сережи с Полиной всего 4 года разницы в возрасте. Поэтому станцевались они отлично. Впрочем, как и остальные, ведь, как мы уже поняли, ритм-н-блюз — это наше все.

      Закончилась встреча фотосессией с кумиром. Хотя какой Полина им теперь кумир? Скорее хорошая подруга.

      Подробности — в видеодневнике корреспондента НТВ Максима Беспалова.

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