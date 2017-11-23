Приозерский суд приговорил «воспитателя» ребенка к условному сроку и штрафу

В Ленинградской области вынесен приговор Владимиру Бельскому, который весной прошлого года поставил хулиганившего школьника на колени.
Приозерский городской суд назначил Бельскому наказание в виде полутора лет условно, а также штраф в 150 тысяч рублей. Мужчина признан виновным в совершении преступлений по статье 213 и 116 Уголовного кодекса «Хулиганство с применением предметов, используемых в качестве оружия» и «Побои».
Напомним: 9 марта прошлого года двое детей играли вблизи дороги в Приозерске, стреляя из игрушечного автомата по машинам. Рассерженный поведением мальчиков Бельский на своем внедорожнике попытался наехать на одного из школьников. Затем он вышел из машины и поставил ребенка на колени, применив насилие. Это продолжалось до тех пор, пока к Бельскому по его вызову не прибыли полицейские. При этом ребенок в тот момент уже был травмирован, но Бельский, демонстрируя свое превосходство, намеренно не вызывал скорую помощь.
В ходе следствия Бельский был задержан. Как поясняет СК, действия детей в той ситуации не представляли опасности ни для мужчины, ни для его автомобиля. А агрессия самого Бельского, наоборот, была умышлена и реально опасна.
Напомним: 9 марта прошлого года двое детей играли вблизи дороги в Приозерске, стреляя из игрушечного автомата по машинам. Рассерженный поведением мальчиков Бельский на своем внедорожнике попытался наехать на одного из школьников. Затем он вышел из машины и поставил ребенка на колени, применив насилие. Это продолжалось до тех пор, пока к Бельскому по его вызову не прибыли полицейские. При этом ребенок в тот момент уже был травмирован, но Бельский, демонстрируя свое превосходство, намеренно не вызывал скорую помощь.
В ходе следствия Бельский был задержан. Как поясняет СК, действия детей в той ситуации не представляли опасности ни для мужчины, ни для его автомобиля. А агрессия самого Бельского, наоборот, была умышлена и реально опасна.
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