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    Приозерский суд приговорил «воспитателя» ребенка к условному сроку и штрафу. Ленинградская область, дети и подростки, насилие над детьми, суды. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВПриозерский суд приговорил «воспитателя» ребенка к условному сроку и штрафу

    Приозерский суд приговорил «воспитателя» ребенка к условному сроку и штрафу

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    Приозерский суд приговорил «воспитателя» ребенка к условному сроку и штрафу

    Приозерский суд приговорил «воспитателя» ребенка к условному сроку и штрафу

    Приозерский суд приговорил «воспитателя» ребенка к условному сроку и штрафу

      В Ленинградской области вынесен приговор Владимиру Бельскому, который весной прошлого года поставил хулиганившего школьника на колени.

      Приозерский городской суд назначил Бельскому наказание в виде полутора лет условно, а также штраф в 150 тысяч рублей. Мужчина признан виновным в совершении преступлений по статье 213 и 116 Уголовного кодекса «Хулиганство с применением предметов, используемых в качестве оружия» и «Побои».

      Напомним: 9 марта прошлого года двое детей играли вблизи дороги в Приозерске, стреляя из игрушечного автомата по машинам. Рассерженный поведением мальчиков Бельский на своем внедорожнике попытался наехать на одного из школьников. Затем он вышел из машины и поставил ребенка на колени, применив насилие. Это продолжалось до тех пор, пока к Бельскому по его вызову не прибыли полицейские. При этом ребенок в тот момент уже был травмирован, но Бельский, демонстрируя свое превосходство, намеренно не вызывал скорую помощь.

      В ходе следствия Бельский был задержан. Как поясняет СК, действия детей в той ситуации не представляли опасности ни для мужчины, ни для его автомобиля. А агрессия самого Бельского, наоборот, была умышлена и реально опасна.

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