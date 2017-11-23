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    Tesla установила в Австралии крупнейший в мире аккумулятор

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    Tesla установила в Австралии крупнейший в мире аккумулятор

    Tesla установила в Австралии крупнейший в мире аккумулятор

    Tesla установила в Австралии крупнейший в мире аккумулятор
  • Фото: Reuters © 2017

    • Компания Tesla Motors завершила установку крупнейшего в мире литий-ионного аккумулятора Tesla Powerpack в штате Южная Австралия.

    Перед тем как включить питание, сотрудники Tesla Motors проведут несколько тестов, чтобы проверить аккумулятор на прочность. Обеспечивать же штат электроэнергией Tesla Powerpack, в соответствии с договором, должен начать с 1 декабря.

    Глава компании Илон Маск, который обещал правительству штата выполнить все работы за 100 дней, поздравил в Twitter своих сотрудников с победой.

    Илон Маск, глава Nesla Motors: «Поздравляю команду Tesla и власти Южной Австралии, которые усиленно трудились, чтобы разработать и установить это в рекордные сроки».




    Tesla Powerpack будет работать в постоянном режиме, заряжаясь от французской ветроэлектростанции Hornsdale. По задумке Маска, аккумулятор поможет предотвратить перебои с электричеством, которые происходят из-за неблагоприятных погодных условий в штате Южная Австралия.

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