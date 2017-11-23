Tesla установила в Австралии крупнейший в мире аккумулятор

Congratulations to the Tesla crew and South Australian authorities who worked so hard to get this manufactured and installed in record time! https://t.co/M2zKXlIVn3 — Elon Musk (@elonmusk) 23 ноября 2017 г.

Перед тем как включить питание, сотрудники Tesla Motors проведут несколько тестов, чтобы проверить аккумулятор на прочность. Обеспечивать же штат электроэнергией Tesla Powerpack, в соответствии с договором, должен начать с 1 декабря.Глава компании Илон Маск, который обещал правительству штата выполнить все работы за 100 дней, поздравил в Twitter своих сотрудников с победой., глава Nesla Motors: «Поздравляю команду Tesla и власти Южной Австралии, которые усиленно трудились, чтобы разработать и установить это в рекордные сроки».Tesla Powerpack будет работать в постоянном режиме, заряжаясь от французской ветроэлектростанции Hornsdale. По задумке Маска, аккумулятор поможет предотвратить перебои с электричеством, которые происходят из-за неблагоприятных погодных условий в штате Южная Австралия.