Героями нового выпуска программы «Однажды…» станут культовый музыкант Гарик Сукачёв, знаменитая актриса Анна Снаткина и ее супруг — известный телеведущий Виктор Васильев, а также популярная певица Натали. Также в рамках программы зрители смогут увидеть эксклюзивный сюжет с презентации сериала НТВ «Хождение по мукам».
15 ноября в кинотеатре «Октябрь» состоялась грандиозная премьера главного революционного сериала осени — экранизации легендарного романа Алексея Толстого «Хождение по мукам». Сергей Майоров представит настоящий эксклюзив: генеральный продюсер НТВ Тимур Вайнштейн, главные действующие лица многосерийного художественного фильма, а также гости мероприятия поделятся размышлениями о революции, ее главном идеологе Владимире Ленине и даже споют.
Совсем скоро 58-ой день рождения отметит культовый для России музыкант — Гарик Сукачёв. В интервью для программы «Однажды…» известный рокер вспомнит пионерскую юность и расскажет об искренней любви к пионерскому лагерю, ведь лучше него невозможно что-либо придумать, по мнению Гарика. Он поведает о том, как однажды «Бригада С», Сергей Галанин и сам Гарик Сукачёв проснулись знаменитыми: до появления коллектива использование духовых инструментов в рок-музыке считалось настоящим табу. Помимо этого, музыкант расскажет об отношениях с женой длиною в 33 года и поделится своим пониманием любви. Телезрители смогут лучше узнать любимого артиста как отца и увидеть его разное отношение и разный подход к взрослому сыну и дочери-подростку.
Недавно актриса театра и кино Анна Снаткина и ее муж — шоумен Виктор Васильев отметили пятую годовщину свадьбы, которую также называют деревянным юбилеем. Супруги от первого лица расскажут трогательную историю любви неисправимых трудоголиков, в жизни которых не так давно случилось чудо — родилась дочь Вероника. Анна признается, что узнала о беременности за десять дней до свадьбы и под разными предлогами долгое время скрывала эту радостную новость от будущего мужа. Виктор вспомнит: когда увидел Анну впервые, сразу понял, что она станет его женой. Телезрители НТВ смогут увидеть эксклюзивные кадры свадьбы Анны и Виктора, которая проходила в условиях полной конфиденциальности.
О своем «Однажды» расскажет и популярная певица Натали. Она вспомнит решение покинуть родной Дзержинск, начало карьеры, славу, которая обрушилась после хита «Ветер с моря дул», и внимание взрослых поклонников. Сегодня Натали не только известная артистка, но и многодетная мать троих сыновей, младшему из которых — всего семь месяцев. Она поведает о непростой личной истории: в молодости девушка не раз пережила потерю ребенка. Поэтому сейчас с особым трепетом рассказывает о своих детях, их характерах и предпочтениях, признается, что они подарили ей свободу. Также в эфире будут показаны эксклюзивные кадры: первые дни жизни младшего сына Натали и Александра Рудина — Жени.
Смотрите очередной выпуск программы «Однажды…» в субботу, 25 ноября, в 16:20 на НТВ.
Совсем скоро 58-ой день рождения отметит культовый для России музыкант — Гарик Сукачёв. В интервью для программы «Однажды…» известный рокер вспомнит пионерскую юность и расскажет об искренней любви к пионерскому лагерю, ведь лучше него невозможно что-либо придумать, по мнению Гарика. Он поведает о том, как однажды «Бригада С», Сергей Галанин и сам Гарик Сукачёв проснулись знаменитыми: до появления коллектива использование духовых инструментов в рок-музыке считалось настоящим табу. Помимо этого, музыкант расскажет об отношениях с женой длиною в 33 года и поделится своим пониманием любви. Телезрители смогут лучше узнать любимого артиста как отца и увидеть его разное отношение и разный подход к взрослому сыну и дочери-подростку.
Недавно актриса театра и кино Анна Снаткина и ее муж — шоумен Виктор Васильев отметили пятую годовщину свадьбы, которую также называют деревянным юбилеем. Супруги от первого лица расскажут трогательную историю любви неисправимых трудоголиков, в жизни которых не так давно случилось чудо — родилась дочь Вероника. Анна признается, что узнала о беременности за десять дней до свадьбы и под разными предлогами долгое время скрывала эту радостную новость от будущего мужа. Виктор вспомнит: когда увидел Анну впервые, сразу понял, что она станет его женой. Телезрители НТВ смогут увидеть эксклюзивные кадры свадьбы Анны и Виктора, которая проходила в условиях полной конфиденциальности.
О своем «Однажды» расскажет и популярная певица Натали. Она вспомнит решение покинуть родной Дзержинск, начало карьеры, славу, которая обрушилась после хита «Ветер с моря дул», и внимание взрослых поклонников. Сегодня Натали не только известная артистка, но и многодетная мать троих сыновей, младшему из которых — всего семь месяцев. Она поведает о непростой личной истории: в молодости девушка не раз пережила потерю ребенка. Поэтому сейчас с особым трепетом рассказывает о своих детях, их характерах и предпочтениях, признается, что они подарили ей свободу. Также в эфире будут показаны эксклюзивные кадры: первые дни жизни младшего сына Натали и Александра Рудина — Жени.
Смотрите очередной выпуск программы «Однажды…» в субботу, 25 ноября, в 16:20 на НТВ.
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