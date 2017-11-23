За лихачами на дорогах Казани следит аэростат

Появление неопознанного летающего объекта в небе над трассой в Казани вызвало переполох среди автомобилистов, но инспекторы ДПС поспешили всех успокоить: это их «всевидящее око» заступило на работу. Речь об аэростате, который призван следить за порядком на дорогах.

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Аэростат работает на высоте около 200 метров и оборудован специальной оптикой, так что проскочить, обогнать, превысить скорость и при этом остаться незамеченным вряд ли получится. Поднимает «Око» в небо специальный авиаотряд. Стражи порядка признаются, что это один из наиболее действенных методов борьбы со злостными нарушителями правил дорожного движения.



Традиционный способ выявления нарушений ПДД связанных с обгоном — визуальное наблюдение или же специальная камера. Но такой подход позволяет контролировать только очень небольшой участок трассы — в пределах прямой видимости. Зато та же самая камера, установленная на аэростате, меняет ситуацию в корне. Оборудование, закрепленное на гиростабилизированной платформе, держит под наблюдением сразу несколько опасных отрезков дороги на протяжении нескольких километров.



Подробности — в репортаже корреспондента НТВ Динара Усманова.

