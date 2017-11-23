В Магнитогорске пьяный водитель убил ехавшего из роддома с младенцем отца

Против водителя иномарки, который в пьяном виде спровоцировал смертельную аварию в Магнитогорске, возбудили уголовное дело.

Водитель иномарки вылетел на встречную полосу и врезался в машину, в которой находились супруги с младенцем — они ехали после выписки из роддома. От полученных травм глава семейства скончался на месте. Его жену и сына госпитализировали.



За тем, как из искореженной машины вызволяют водителя, с волнением наблюдали десятки человек. Мужчину пытались спасти: некоторое время пульс еще прощупывался, но не успели. Врачи констатировали смерть. Жена погибшего передала новорожденного бригаде скорой, а сама бросилась к телу супруга. За всем этим, сидя у обочины, наблюдал вероятный виновник трагедии. Полицейские говорят, что он выехал на встречную полосу: сначала иномарка задела одну машину, потом лоб в лоб столкнулась с «Ладой».



Малыш почти не пострадал: отец надежно закрепил автолюльку перед поездкой.



Анна Щербина, и. о. заведующей отделением детской городской больницы: «Ребенок поступил в состоянии, ближе к удовлетворительному. Поскольку он находился в автокресле, это облегчило удар».



Это уже третий ребенок Пантюхиных. После страшной аварии маму и новорожденного снова отправили в больницу, сегодня вечером их выписывают. Завтра погибшего Дмитрия Пантюхина похоронят в родном селе.



А вероятного виновника аварии сегодня доставили в суд, решается вопрос об его аресте. Далеко не в пользу подозреваемого говорят результаты медосвидетельствования: за руль водитель сел в нетрезвом состоянии.