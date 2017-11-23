В Москве главаря банды черных риелторов приговорили к пяти годам колонии

Точку в громком деле крупной столичной группировки черных риэлторов, участники которой обманули православную художницу Татьяну Куликову, поставили в Хорошевском суде.
По материалам дела, агент по продаже недвижимости Елена Повидало помогала мошенникам выкупать квартиры в старинном особняке в центре Москвы. Оставалась всего одна сделка — с собственностью православной художницы Татьяны Куликовой, но, хозяйка вовремя обратилась в правоохранительные органы.
В результате суд приговорил организатора преступной группировки Елену Повидало к пяти годам лишения свободы в колонии общего режима. Уголовное дело против ее сообщников выделено в отдельное производство.
Подробности — в репортаже корреспондента НТВ Юлии Облицовой.
В результате суд приговорил организатора преступной группировки Елену Повидало к пяти годам лишения свободы в колонии общего режима. Уголовное дело против ее сообщников выделено в отдельное производство.
Подробности — в репортаже корреспондента НТВ Юлии Облицовой.
Комментарии