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    В Москве главаря банды черных риелторов приговорили к пяти годам колонии. приговоры, риелторы, суды. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВВ Москве главаря банды черных риелторов приговорили к пяти годам колонии

    В Москве главаря банды черных риелторов приговорили к пяти годам колонии

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    В Москве главаря банды черных риелторов приговорили к пяти годам колонии

    В Москве главаря банды черных риелторов приговорили к пяти годам колонии

    В Москве главаря банды черных риелторов приговорили к пяти годам колонии

      Точку в громком деле крупной столичной группировки черных риэлторов, участники которой обманули православную художницу Татьяну Куликову, поставили в Хорошевском суде.

      По материалам дела, агент по продаже недвижимости Елена Повидало помогала мошенникам выкупать квартиры в старинном особняке в центре Москвы. Оставалась всего одна сделка — с собственностью православной художницы Татьяны Куликовой, но, хозяйка вовремя обратилась в правоохранительные органы.

      В результате суд приговорил организатора преступной группировки Елену Повидало к пяти годам лишения свободы в колонии общего режима. Уголовное дело против ее сообщников выделено в отдельное производство.

      Подробности — в репортаже корреспондента НТВ Юлии Облицовой.

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