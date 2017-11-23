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    Жительница Екатеринбурга выучилась на следователя, чтобы раскрыть убийство отца. расследование, убийства и покушения. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВЖительница Екатеринбурга выучилась на следователя, чтобы раскрыть убийство отца

    Жительница Екатеринбурга выучилась на следователя, чтобы раскрыть убийство отца

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    Жительница Екатеринбурга выучилась на следователя, чтобы раскрыть убийство отца

    Жительница Екатеринбурга выучилась на следователя, чтобы раскрыть убийство отца

    Жительница Екатеринбурга выучилась на следователя, чтобы раскрыть убийство отца

      Бухгалтер из Екатеринбурга сменила профессию, чтобы восстановить справедливость. Девушка решила доказать, что ее мачеха, зарубившая ее отца топором, не была в состоянии аффекта.

      Александр Киселева говорит: она стала следователем, чтобы отправить за решетку убийцу своего отца. Отец ушел из семьи и женился снова, когда Саше было 18 лет. Спустя несколько лет новая супруга убила Игоря Киселева. Она нанесла ему 27 ударов топором, но эксперты решили, что женщина находилась в состоянии аффекта. Дело даже не передали в суд, из СИЗО ее выпустили по амнистии.

      До этого Киселева работала бухгалтером. Чувство несправедливости помогло: на юрфак она поступила с первой попытки. Получив диплом, она начала свое расследование и выяснила: в тот вечер мачеха — Яна — была пьяна. После убийства она спрятала топор, тело завернула в простыню и оттащила в коридор, а полы тщательно отмыла. Яна также позвонила брату-прокурору и матери. Дождалась, пока они приедут, и только тогда вызвала полицию — совсем не похоже на состояние аффекта. Кроме того, в почтовом ящике дома, где отец жил с новой женой и где произошло убийство, Киселева нашла письмо от бывшей сокамерницы Яны в изоляторе. Убийца рассказала ей о случившемся и была уверена, что ей помогут выйти на свободу.

      Киселева добилась повторного возбуждения дела в связи с открывшимися обстоятельствами. Материалы уже передали в суд, а убийцу поместили под подписку о невывезде. Дочь погибшего намерена привлечь к ответственности и экспертов, которые по какой-то причине вынесли неверное заключение.

      За свою карьеру сыщика Киселева провела всего одно расследование — то, ради которого и пришла в профессию. Сейчас девушка преподает уголовное право в родном юридическом вузе: учит студентов любое дело доводить до конца.

      Подробности — в репортаже корреспондента НТВ Василисы Казаковой.

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