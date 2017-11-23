Жительница Екатеринбурга выучилась на следователя, чтобы раскрыть убийство отца

Бухгалтер из Екатеринбурга сменила профессию, чтобы восстановить справедливость. Девушка решила доказать, что ее мачеха, зарубившая ее отца топором, не была в состоянии аффекта.

Александр Киселева говорит: она стала следователем, чтобы отправить за решетку убийцу своего отца. Отец ушел из семьи и женился снова, когда Саше было 18 лет. Спустя несколько лет новая супруга убила Игоря Киселева. Она нанесла ему 27 ударов топором, но эксперты решили, что женщина находилась в состоянии аффекта. Дело даже не передали в суд, из СИЗО ее выпустили по амнистии.



До этого Киселева работала бухгалтером. Чувство несправедливости помогло: на юрфак она поступила с первой попытки. Получив диплом, она начала свое расследование и выяснила: в тот вечер мачеха — Яна — была пьяна. После убийства она спрятала топор, тело завернула в простыню и оттащила в коридор, а полы тщательно отмыла. Яна также позвонила брату-прокурору и матери. Дождалась, пока они приедут, и только тогда вызвала полицию — совсем не похоже на состояние аффекта. Кроме того, в почтовом ящике дома, где отец жил с новой женой и где произошло убийство, Киселева нашла письмо от бывшей сокамерницы Яны в изоляторе. Убийца рассказала ей о случившемся и была уверена, что ей помогут выйти на свободу.



Киселева добилась повторного возбуждения дела в связи с открывшимися обстоятельствами. Материалы уже передали в суд, а убийцу поместили под подписку о невывезде. Дочь погибшего намерена привлечь к ответственности и экспертов, которые по какой-то причине вынесли неверное заключение.



За свою карьеру сыщика Киселева провела всего одно расследование — то, ради которого и пришла в профессию. Сейчас девушка преподает уголовное право в родном юридическом вузе: учит студентов любое дело доводить до конца.



Подробности — в репортаже корреспондента НТВ Василисы Казаковой.