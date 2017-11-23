Голливудская погоня за ограбившим белорусский банк россиянином попала на видео

Задержание опасного преступника в лучших традициях блокбастеров прошло в Белоруссии. Отрицательным героем этой спецоперации оказался россиянин, который захватил заложников при попытке ограбления банка.

Погоня за грабителем попала на видео. На кадрах записи видно, как белорусские милиционеры преследуют автомобиль налетчика. Его блокируют две служебные машины. Вооруженный мужчина выбегает из салона и, пытаясь скрыться в частном секторе, открывает огонь.



Однако его быстро настигает один из милицейских автомобилей — налетчик оказывается под колесами, но через секунду снова пытается ускользнуть. В перестрелке грабитель получает ранение в ногу. После этого правоохранителям наконец удается его задержать.



После задержанный налетчик рассказал, что приехал в Белоруссию из России и получил здесь вид на жительство. Что толкнуло его на ограбление — объяснить не смог. Со слов милиционеров, в банк он явился в балаклаве и направил пистолет на охранника. Угрозами уложил пять человек на пол и удерживал до тех пор, пока на переговоры к нему не явился полковник милиции Александр Васильев. Именно он уговорил налетчика отпустить заложников.



Известно, что мужчине удалось забрать из банка семь тысяч белорусских рублей, а также около 150 долларов. Кроме этого, он похитил жесткий диск с записями видеокамер, которые теперь лягут в основу материалов уголовного дела. Пока же подозреваемый под охраной находится в больнице, передает корреспондент НТВ Анастасия Щапова.