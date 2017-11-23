Горцы в городе: в деревнях Северной Осетии опустели детсады и школы

В пустеющих высокогорных районах Северной Осетии учителя ломают голову над тем, как удержать в школах учеников.

Люди покидают свои дома и уезжают на заработки в города, так что учить скоро будет некого и некем. В одном таком селе побывал корреспондент НТВ Максим Березин.



По осетинскому языку у Мирослава Мирошниченко твердая пятерка, а вот математику придется подтягивать. И ведь даже списать не у кого: во втором «В» классе Мирослав — единственный ученик.



На перемене в школьных коридорах звенящая тишина. Большую каменную школу, рассчитанную на 300 учеников, в селе Одола построили в конце 30-х годов. Мест в то время не хватало, учились в две смены. 80-летняя учительница географии Елизавета Гамаева прекрасно помнит, как получила здесь аттестат и после института вернулась сюда работать. Покой ей совсем не снится: заслуженный преподаватель наотрез отказывается покидать школу, в которой на данный момент числятся 8 учеников.



Гамаева Елизавета, педагог: «Здесь мало ребятишек, но мне мерещатся полные коридоры, эти поколения, которые сменялись. Я не устала, я боюсь остановиться, понимаете?»



Семьи из горных районов переезжают поближе к городам, детей переводят в современные городские школы. Сельские педагоги тоже попытались перекинуть мостик к цивилизации: обустроили в своей школе компьютерный класс, подключили Интернет, будто надеясь задержать массовый исход горцев на большую землю. Подробнее — в репортаже НТВ.