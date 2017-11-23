Медведев 30 ноября даст интервью российским телеканалам

Премьер-министр России Дмитрий Медведев 30 ноября в прямом телеэфире ответит на вопросы журналистов в программе «Разговор с Дмитрием Медведевым».
Об этом сообщила пресс-секретарь главы правительства Наталья Тимакова.
По традиции в ходе беседы премьер подводит итоги года и отвечает на вопросы, касающиеся внутренней политики, экономики и международной повестки. Интервью, как правило начинается в полдень и длится порядка полутора часов.
Нынешнее выступление станет для Дмитрия Медведева десятым по счету. Впервые Медведев опробовал подобный формат встречи с журналистами 24 декабря 2008 года, когда будучи президентом РФ подводил итоги года. Тогда интервью транслировалось в записи, все следующие встречи проходили в прямом эфире.
В прошлом году разговор премьера с журналистами состоялся 15 декабря. Тогда среди прочих тем обсуждались допинговые скандалы, индексации пенсий, перспективы роста российской экономики, коррупционные скандалы, в частности дело Улюкаева, и отношения с США.
По традиции в ходе беседы премьер подводит итоги года и отвечает на вопросы, касающиеся внутренней политики, экономики и международной повестки. Интервью, как правило начинается в полдень и длится порядка полутора часов.
Нынешнее выступление станет для Дмитрия Медведева десятым по счету. Впервые Медведев опробовал подобный формат встречи с журналистами 24 декабря 2008 года, когда будучи президентом РФ подводил итоги года. Тогда интервью транслировалось в записи, все следующие встречи проходили в прямом эфире.
В прошлом году разговор премьера с журналистами состоялся 15 декабря. Тогда среди прочих тем обсуждались допинговые скандалы, индексации пенсий, перспективы роста российской экономики, коррупционные скандалы, в частности дело Улюкаева, и отношения с США.
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