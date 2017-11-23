В Москве появились трамваи с оплатой проезда банковской картой

На двух трамвайных маршрутах Москвы установили устройства для оплаты проезда банковскими картами.

Мосгортранс установил на двух городских трамвайных маршрутах устройства для оплаты проезда банковскими картами. Об этом в четверг сообщил Интерфаксу директор Службы доходов и контроля предприятия Дмитрий Ерзамаев.



Дмитрий Ерзамаев, представитель ГУП «Мосгортранс»: «Сегодня мы анонсируем запуск бесконтактной оплаты проезда банковской картой. На трамвайных маршрутах 6 и 27 установлены валидаторы нового типа. Всего мы закупили 2500 валидаторов и поэтапно новая система будет введена на десятках маршрутов».



Он добавил, что оплатить проезд можно не только картой, но и смартфоном с соответствующей функцией. Билет стоит 40 рублей — на 15 рублей дешевле, чем у водителя. По словам Ерзамаева, такой способ оплаты станет более удобным и для пассажиров, и для водителей.



Дмитрий Ерзамаев: «Теперь водителю не нужно отвлекаться на продажу билетов. Кроме того, это снимает барьер для иностранных пассажиров».