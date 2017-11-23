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    В Москве появились трамваи с оплатой проезда банковской картой

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    • Фото: РИА Новости, Максим Блинов
    В Москве появились трамваи с оплатой проезда банковской картой

    В Москве появились трамваи с оплатой проезда банковской картой

    В Москве появились трамваи с оплатой проезда банковской картой
  • Фото: РИА Новости, Максим Блинов

    • На двух трамвайных маршрутах Москвы установили устройства для оплаты проезда банковскими картами.

    Мосгортранс установил на двух городских трамвайных маршрутах устройства для оплаты проезда банковскими картами. Об этом в четверг сообщил Интерфаксу директор Службы доходов и контроля предприятия Дмитрий Ерзамаев.

    Дмитрий Ерзамаев, представитель ГУП «Мосгортранс»: «Сегодня мы анонсируем запуск бесконтактной оплаты проезда банковской картой. На трамвайных маршрутах 6 и 27 установлены валидаторы нового типа. Всего мы закупили 2500 валидаторов и поэтапно новая система будет введена на десятках маршрутов».

    Он добавил, что оплатить проезд можно не только картой, но и смартфоном с соответствующей функцией. Билет стоит 40 рублей — на 15 рублей дешевле, чем у водителя. По словам Ерзамаева, такой способ оплаты станет более удобным и для пассажиров, и для водителей.

    Дмитрий Ерзамаев: «Теперь водителю не нужно отвлекаться на продажу билетов. Кроме того, это снимает барьер для иностранных пассажиров».

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