«Пил с утра до вечера»: Ирина и Виктор Салтыковы рассказали о совместной жизни

Виктор и Ирина Салтыковы впервые за долгие годы встретились и рассказали правду о своих отношениях. Встреча состоялась в студии программы «Секрет на миллион».
Звездная пара со скандалом развелась 23 года назад. В студии НТВ Ирина откровенно рассказала, почему их общая дочь Алиса отказалась от фамилии родного отца и не общается с ним. Кроме того, она упрекнула певца в жадности.
Ирина Салтыкова: «Для семьи он был жадный».
Салтыков вспомнил, как из обычного проводника поезда стал кумиром. Артист поведал, какие звёзды выступали у него на разогреве и почему они теперь не общаются. Певец показал ведущей программы свой дом в Подмосковье и элитное жильё на берегу моря в Испании.
В студию пришла еще одна Ирина — вторая жена Виктора. Она объяснила, почему не считает себя разлучницей, хотя тайно встречалась со звездой ещё во время брака Салтыковых.
Запутанная личная жизнь, оставшийся в прошлом успех и размеренная жизнь семьянина Виктора Салтыкова — в эту субботу в 17:00 на НТВ.
Ирина Салтыкова: «Для семьи он был жадный».
Салтыков вспомнил, как из обычного проводника поезда стал кумиром. Артист поведал, какие звёзды выступали у него на разогреве и почему они теперь не общаются. Певец показал ведущей программы свой дом в Подмосковье и элитное жильё на берегу моря в Испании.
В студию пришла еще одна Ирина — вторая жена Виктора. Она объяснила, почему не считает себя разлучницей, хотя тайно встречалась со звездой ещё во время брака Салтыковых.
Запутанная личная жизнь, оставшийся в прошлом успех и размеренная жизнь семьянина Виктора Салтыкова — в эту субботу в 17:00 на НТВ.
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