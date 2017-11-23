Уфологи опубликовали карту «вторжений инопланетян» на Землю

Уфологи создали интерактивную карту, на которой регулярно отмечаются «места вторжения» инопланетян на Землю.
Интерактивная карта размещена на сайте проекта UFO Stalker. На ней отмечаются места, где очевидцы наблюдали НЛО. Отметки сопровождаются фотографиями и пояснениями к ним. Наблюдатели рассказывают, при каких обстоятельствах были сделаны снимки, и делятся впечатлениями об увиденном.
На карте можно увидеть и сообщения от российских пользователей. Правда, большинство из них описывают лишь неразборчивые вспышки света в небе.
Тем не менее, если верить данным сайта, с начала этого года зарегистрировано около 84 тысяч визитов инопланетян на Землю. Это на 12% больше по сравнению с прошлым годом. Российские уфологи в свою очередь отмечают несколько десятков появлений НЛО над нашей страной.
На карте можно увидеть и сообщения от российских пользователей. Правда, большинство из них описывают лишь неразборчивые вспышки света в небе.
Тем не менее, если верить данным сайта, с начала этого года зарегистрировано около 84 тысяч визитов инопланетян на Землю. Это на 12% больше по сравнению с прошлым годом. Российские уфологи в свою очередь отмечают несколько десятков появлений НЛО над нашей страной.
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