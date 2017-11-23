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    МАК: у разбившегося под Нельканом самолета L-410 отказал правый двигатель

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    МАК: у разбившегося под Нельканом самолета <nobr>L-410</nobr> отказал правый двигатель

    МАК: у разбившегося под Нельканом самолета L-410 отказал правый двигатель

    МАК: у разбившегося под Нельканом самолета <nobr>L-410</nobr> отказал правый двигатель

    При заходе на посадку на борту L-410 произошла нештатная ситуация, сообщили эксперты МАК.

    Нештатная ситуация на борту L410 возникла на высоте 150 метров при заходе на посадочную площадку Нелькана, сообщили в Межгосударственном авиационном комитете.

    Анализ бортовых самописцев показал, что у самолета отказал правый двигатель.

    Из сообщения МАК: «В дальнейшем, произошло торможение самолета, энергичное кренение вправо (бортовым самописцем зафиксированы значения крена более 180 градусов) и столкновение с землей. Попытки экипажа парировать кренение к успеху не привели».

    Левый двигатель работал в штатном режиме, двигатели в полете не выключались, добавили в ведомстве.

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    Напомним, что летевший из Хабаровска в Нелькан самолет L-410 разбился при заходе на посадку 15 ноября. На борту было семь человек, все погибли — выжила только трехлетняя девочка.


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