МАК: у разбившегося под Нельканом самолета L-410 отказал правый двигатель

При заходе на посадку на борту
L-410 произошла нештатная ситуация, сообщили эксперты МАК.
Нештатная ситуация на борту L410 возникла на высоте 150 метров при заходе на посадочную площадку Нелькана, сообщили в Межгосударственном авиационном комитете.
Анализ бортовых самописцев показал, что у самолета отказал правый двигатель.
Из сообщения МАК: «В дальнейшем, произошло торможение самолета, энергичное кренение вправо (бортовым самописцем зафиксированы значения крена более 180 градусов) и столкновение с землей. Попытки экипажа парировать кренение к успеху не привели».
Левый двигатель работал в штатном режиме, двигатели в полете не выключались, добавили в ведомстве.
Установить все обстоятельства авиакатастрофы под Нельканом российским специалистам помогают чешские эксперты, в том числе представители производителя двигателей L410 — компании GE Aviation Czech.
Ранее стало известно, что все полеты L-410 в Хабаровском крае были приостановлены до выяснения причин ЧП.
Напомним, что летевший из Хабаровска в Нелькан самолет L-410 разбился при заходе на посадку 15 ноября. На борту было семь человек, все погибли — выжила только трехлетняя девочка.
Анализ бортовых самописцев показал, что у самолета отказал правый двигатель.
Из сообщения МАК: «В дальнейшем, произошло торможение самолета, энергичное кренение вправо (бортовым самописцем зафиксированы значения крена более 180 градусов) и столкновение с землей. Попытки экипажа парировать кренение к успеху не привели».
Левый двигатель работал в штатном режиме, двигатели в полете не выключались, добавили в ведомстве.
Установить все обстоятельства авиакатастрофы под Нельканом российским специалистам помогают чешские эксперты, в том числе представители производителя двигателей L410 — компании GE Aviation Czech.
Ранее стало известно, что все полеты L-410 в Хабаровском крае были приостановлены до выяснения причин ЧП.
Напомним, что летевший из Хабаровска в Нелькан самолет L-410 разбился при заходе на посадку 15 ноября. На борту было семь человек, все погибли — выжила только трехлетняя девочка.
Комментарии