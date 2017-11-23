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    СМИ: служащего Черноморского флота задержали в Севастополе за шпионаж

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    СМИ: служащего Черноморского флота задержали в Севастополе за шпионаж

    СМИ: служащего Черноморского флота задержали в Севастополе за шпионаж

    Сотрудники военной контрразведки задержали гражданского служащего Черноморского флота по подозрению в шпионаже.

    Как сообщил РИА Новости источник в силовых структурах Севастополя, задержанный — бывший офицер, гражданский служащий флота. Мужчина задержан по подозрению «в шпионаже в пользу соседнего государства». Страна, в пользу которой мог шпионить задержанный, не называется.

    Сейчас мужчина находится в изоляторе. Ведется расследование.

    смотретьЗадержанная в Крыму супружеская пара собирала данные о Черноморском флоте
    Задержанная в Крыму супружеская пара собирала данные о Черноморском флоте
    Ранее, в сентябре в Симферополе задержали российского военного Дмитрия Долгополова и его гражданскую жену Анну Сухоносову. По данным ФСБ, они передавали украинским спецслужбам секретные сведения о Черноморском флоте. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по статье «Государственная измена».

    Год назад в Севастополе задержали бывших украинских военнослужащих — Дмитрия Штыбликова, Алексея Бессарабова и Владимира Дудко, которые собирали информацию о расположении российских воинских частей и выбирали объекты для диверсий. Прикрытием для их работы служил аналитический центр «Номос», который финансировался из-за рубежа и собирал сведения о Черноморском флоте России.

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