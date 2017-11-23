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    Прощание с Хворостовским пройдет в Зале имени Чайковского в Москве

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    • Фото: РИА Новости, Екатерина Чеснокова
    Прощание с Хворостовским пройдет в Зале имени Чайковского в Москве

    Прощание с Хворостовским пройдет в Зале имени Чайковского в Москве

    Прощание с Хворостовским пройдет в Зале имени Чайковского в Москве
  • Фото: РИА Новости, Екатерина Чеснокова

    • Представители Дмитрия Хворостовского утвердили дату и место прощания с артистом.

    Прощание с оперным певцом Дмитрием Хворостовским пройдет в понедельник в Концертном зале имени Чайковского Московской филармонии. Похоронят прах артиста в Москве и Красноярске, сообщила ТАСС министр культуры Красноярского края Елена Мироненко.

    Елена Мироненко, министр культуры Красноярского края: «27 ноября с 10:00 по 13:00 в зале Чайковского Московской филармонии в столице пройдет гражданская панихида, после этого пройдет процедура кремации. Одна капсула будет захоронена на Новодевичьем кладбище в Москве, вторая будет отправлена в Красноярск».

    Ранее представитель артиста в России Анна Ильина подтвердила эту информацию и заявила, что семья певца намерена исполнить его завещание и похоронить его прах в двух городах. Однако время похорон пока не определено.

    Анна Ильина, представитель Дмитрия Хворостовского: «Документы — медицинские заключения, свидетельство о смерти — сегодня должны отнести на перевод, для того чтобы переправить тело, необходимо все это заверить в консульстве. Если все удастся сделать быстро, то в выходные тело Дмитрия доставят в Москву».

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    О смерти народного артиста России Дмитрия Хворостовского стало известно в среду утром. Певец скончался в Лондоне на 56-м году жизни в окружении семьи после нескольких лет борьбы с опухолью мозга. Хворостовский оставил завещание, согласно которому его тело должно быть кремировано, а прах захоронен в Москве и на родине певца в Красноярске.




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