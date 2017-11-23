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    В Красноярске иномарка врезалась в остановку с людьми: видео

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    В Красноярске иномарка врезалась в остановку с людьми: видео

    В Красноярске иномарка врезалась в остановку с людьми: видео

    В результате ДТП в Красноярске пострадали два пешехода.

    Водитель Renault Megane протаранил на полном ходу автобусную остановку в Красноярске. Инцидент зафиксировала камера наблюдения.

    На кадрах видно, что иномарка движется по левой полосе, машину заносит перед перекрестком и отбрасывает на остановку, где стоят более 10 человек. Автомобиль врезается в конструкцию и задевает нескольких пешеходов. В ГИБДД сообщили о двух пострадавших. Погибших нет.

    По данным правоохранителей, за рулем Renault находился 20-летний мужчина со стажем вождения 2 года. Алкогольного опьянения у водителя не выявили — мужчина не справился с управлением на скользкой дороге.

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