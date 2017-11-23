Депутат Рады в прямом эфире напал с костылем на Саакашвили

Депутат Верховной рады Игорь Мосийчук накинулся с костылем на
экс-губернатора Одесской области Михаила Саакашвили во время спора о Бандере.
Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили и депутат Верховной рады от «Радикальной партии» Игорь Мосийчук едва не подрались в эфире украинского телеканала NewsOne.
В ток-шоу, на котором произошел инцидент, обсуждали коррупцию и Степана Бандеру — лидера запрещенной в РФ экстремистской организации «Организация украинских националистов — Украинская повстанческая армия».
Депутат спросил у Саакашвили, выступает ли он за Бандеру. Саакашвили ответил, что он выступает «за Украину» и заявил, что, если бы Бандера был жив, он бы «в первую очередь уничтожал коррупционеров». Возмущенный Мосийчук подошел к Саакашвили и замахнулся на него тростью — с ней он ходит после недавнего покушения.
Игорь Мосийчук, депутат Верховной рады: «Вы с компанией, Саакашвили, каждый месяц получали по 200 тысяч! Вы, Саакашвили, с компанией Шеварнадзе. Есть платежки! Его племянник их обнародовал. Вы тоже занимались коррупцией в Грузии. Вы тоже коррупционер, и вас за это преследуют».
Мосийчук также заявил, что Саакашвили не имеет права заниматься политикой на Украине, так как у него нет гражданства, и задал вопрос, почему экс-губернатора Одесской области до сих пор не выдворили из страны.
Предотвратить драку удалось ведущему шоу, который вовремя встал между участниками конфликта.
В ток-шоу, на котором произошел инцидент, обсуждали коррупцию и Степана Бандеру — лидера запрещенной в РФ экстремистской организации «Организация украинских националистов — Украинская повстанческая армия».
Депутат спросил у Саакашвили, выступает ли он за Бандеру. Саакашвили ответил, что он выступает «за Украину» и заявил, что, если бы Бандера был жив, он бы «в первую очередь уничтожал коррупционеров». Возмущенный Мосийчук подошел к Саакашвили и замахнулся на него тростью — с ней он ходит после недавнего покушения.
Игорь Мосийчук, депутат Верховной рады: «Вы с компанией, Саакашвили, каждый месяц получали по 200 тысяч! Вы, Саакашвили, с компанией Шеварнадзе. Есть платежки! Его племянник их обнародовал. Вы тоже занимались коррупцией в Грузии. Вы тоже коррупционер, и вас за это преследуют».
Мосийчук также заявил, что Саакашвили не имеет права заниматься политикой на Украине, так как у него нет гражданства, и задал вопрос, почему экс-губернатора Одесской области до сих пор не выдворили из страны.
Предотвратить драку удалось ведущему шоу, который вовремя встал между участниками конфликта.
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