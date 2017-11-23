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    Депутат Рады в прямом эфире напал с костылем на Саакашвили

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    • Фото: NewsOne / youtube.com
    Депутат Рады в прямом эфире напал с костылем на Саакашвили

    Депутат Рады в прямом эфире напал с костылем на Саакашвили

    Депутат Рады в прямом эфире напал с костылем на Саакашвили
  • Фото: NewsOne / youtube.com

    • Депутат Верховной рады Игорь Мосийчук накинулся с костылем на экс-губернатора Одесской области Михаила Саакашвили во время спора о Бандере.

    Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили и депутат Верховной рады от «Радикальной партии» Игорь Мосийчук едва не подрались в эфире украинского телеканала NewsOne.

    В ток-шоу, на котором произошел инцидент, обсуждали коррупцию и Степана Бандеру — лидера запрещенной в РФ экстремистской организации «Организация украинских националистов — Украинская повстанческая армия».

    Депутат спросил у Саакашвили, выступает ли он за Бандеру. Саакашвили ответил, что он выступает «за Украину» и заявил, что, если бы Бандера был жив, он бы «в первую очередь уничтожал коррупционеров». Возмущенный Мосийчук подошел к Саакашвили и замахнулся на него тростью — с ней он ходит после недавнего покушения.

    Игорь Мосийчук, депутат Верховной рады: «Вы с компанией, Саакашвили, каждый месяц получали по 200 тысяч! Вы, Саакашвили, с компанией Шеварнадзе. Есть платежки! Его племянник их обнародовал. Вы тоже занимались коррупцией в Грузии. Вы тоже коррупционер, и вас за это преследуют».

    Мосийчук также заявил, что Саакашвили не имеет права заниматься политикой на Украине, так как у него нет гражданства, и задал вопрос, почему экс-губернатора Одесской области до сих пор не выдворили из страны.

    Предотвратить драку удалось ведущему шоу, который вовремя встал между участниками конфликта.

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