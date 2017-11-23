В США на 96-м году жизни умер джазмен Джон Хендрикс

Американский исполнитель, прославившийся написанием текстов к известным инструментальным джазовым композициям, Джон Хендрикс скончался в
Нью-Йорке.
О смерти джазмена сообщила его дочь газете New York Times. Джон Хендрикс скончался в Нью-Йорке на 96-м году жизни.
Музыкант ушел из жизни в одной из больниц Манхеттена.
Джон Карл Хендрикс прославился в 50-х, был участником вокального трио Lambert, Hendricks & Ross. Джазмен считался одним из виртуозов скэта — вида импровизированного джазового пения, в котором голос используется для имитации музыкального инструмента.
Музыкант ушел из жизни в одной из больниц Манхеттена.
Джон Карл Хендрикс прославился в 50-х, был участником вокального трио Lambert, Hendricks & Ross. Джазмен считался одним из виртуозов скэта — вида импровизированного джазового пения, в котором голос используется для имитации музыкального инструмента.
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