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    В США на 96-м году жизни умер джазмен Джон Хендрикс

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    В США на <nobr>96-м</nobr> году жизни умер джазмен Джон Хендрикс

    В США на 96-м году жизни умер джазмен Джон Хендрикс

    В США на <nobr>96-м</nobr> году жизни умер джазмен Джон Хендрикс
  • Фото: Associated Press © 2017, TONY DEJAK

    • Американский исполнитель, прославившийся написанием текстов к известным инструментальным джазовым композициям, Джон Хендрикс скончался в Нью-Йорке.

    О смерти джазмена сообщила его дочь газете New York Times. Джон Хендрикс скончался в Нью-Йорке на 96-м году жизни.

    Музыкант ушел из жизни в одной из больниц Манхеттена.

    Джон Карл Хендрикс прославился в 50-х, был участником вокального трио Lambert, Hendricks & Ross. Джазмен считался одним из виртуозов скэта — вида импровизированного джазового пения, в котором голос используется для имитации музыкального инструмента.

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