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    СК завел дело о хищении более 5 млрд рублей у «Финпромбанка»

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    СК завел дело о хищении более 5 млрд рублей у «Финпромбанка»

    СК завел дело о хищении более 5 млрд рублей у «Финпромбанка»

    Следственный комитет возбудил уголовное дело о хищении 5,6 млрд рублей у лишенного лицензии московского «Финпромбанка».

    Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту хищения у столичного «Финпромбанка» 5,6 млрд рублей. Об этом сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко.

    Светлана Петренко, официальный представитель СК: «По версии следствия, в конце 2015 — начале 2016 года неустановленные лица под видом заключения ряда гражданско-правовых договоров, которые они в действительности не намеревались исполнять, совершили хищение денежных средств АКБ „Финпромбанк“ (ПАО) на общую сумму свыше 5,6 млрд рублей».

    Уголовное дело возбуждено по статье «Мошенничество». Предстоит выяснить, кто причастен к хищению, а также установить все обстоятельства преступления.

    Напомним, ЦБ в сентябре прошлого года отозвал лицензию у московского «Финпромбанка» в связи с неудовлетворительным качеством активов и несвоевременным исполнением обязательств перед кредиторами. В октябре банк был признан банкротом, так как его обязательства на момент отзыва лицензии превышали его активы более чем в два раза.

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