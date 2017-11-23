Клинтон обвинила Обаму в своем поражении на президентских выборах

Экс-кандидат в президенты США и бывший госсекретарь Хиллари Клинтон возложила часть вины за свое поражение на президентских выборах на Барака Обаму, в администрации которого она работала.
В поражении Хиллари Клинтон на президентских выборах в США отчасти виноват бывший президент США Барак Обама. Такое мнение высказала сама Клинтон в интервью радиоведущему Хью Хьюитту. Интервью опубликовано на сайте его радиопередачи.
По словам Клинтон, ее задачу усложнило то, что Обама был избран президентом дважды.
Хиллари Клинтон: «Верно, что, когда ты стремишься стать преемником президента, которого избирали дважды, ветер истории дует тебе в лицо. Моя кампания не просто отличалась от всего, что происходило в американской политике. Это был вызов. Если ты как кандидат выступаешь за идеи предшественника, но в то же время предлагаешь нечто новое, то донести до людей второй посыл часто бывает сложно».
При этом Клинтон подчеркнула, что горда своей работой на посту госсекретаря в администрации Обамы.
Хиллари Клинтон: «Я горжусь тем, что работала в администрации Обамы. Я не была согласна со всеми его решениями, но я думаю, он сделал все, что было необходимо для спасения американской экономики».
В эфире радиопередачи Клинтон представила свою книгу «Что произошло» о проигранной президентской кампании. Отрывки из книги были опубликованы задолго до ее выхода. В мемуарах приводится мнение Клинтон о том, кто виноват в том, что в Овальном кабинете вместо нее оказался Трамп. В числе виновников Клинтон назвала и Россию, заявив даже, что Владимир Путин якобы начал «личную вендетту» по отношению к ней после расширения НАТО в Восточной Европе во время правления ее мужа.
По словам Клинтон, ее задачу усложнило то, что Обама был избран президентом дважды.
Хиллари Клинтон: «Верно, что, когда ты стремишься стать преемником президента, которого избирали дважды, ветер истории дует тебе в лицо. Моя кампания не просто отличалась от всего, что происходило в американской политике. Это был вызов. Если ты как кандидат выступаешь за идеи предшественника, но в то же время предлагаешь нечто новое, то донести до людей второй посыл часто бывает сложно».
При этом Клинтон подчеркнула, что горда своей работой на посту госсекретаря в администрации Обамы.
Хиллари Клинтон: «Я горжусь тем, что работала в администрации Обамы. Я не была согласна со всеми его решениями, но я думаю, он сделал все, что было необходимо для спасения американской экономики».
В эфире радиопередачи Клинтон представила свою книгу «Что произошло» о проигранной президентской кампании. Отрывки из книги были опубликованы задолго до ее выхода. В мемуарах приводится мнение Клинтон о том, кто виноват в том, что в Овальном кабинете вместо нее оказался Трамп. В числе виновников Клинтон назвала и Россию, заявив даже, что Владимир Путин якобы начал «личную вендетту» по отношению к ней после расширения НАТО в Восточной Европе во время правления ее мужа.
Комментарии