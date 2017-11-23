Жителей Камчатки предупредили о волнах высотой в пятиэтажный дом

Штормовое предупреждение объявлено в акватории Тихого океана и Охотского моря у берегов Камчатки
из-за приближения сильных волн высотой 10 метров.
Опасное волнение в северо-западной части Тихого океана и на акватории юго-восточного побережья Камчатки прогнозирует Камчатский гидрометцентр. По данным метеорологов, на побережье обрушатся волны высотой 8–9 метров.
Еще большее волнение ожидается в Охотском море и на акватории юго-западного побережья Камчатки — до 10 метров и выше. Опасная погода сохранится до субботы. Спасатели рекомендовали руководителям судоходных компаний принять меры повышенной предосторожности, передает РИА Новости.
Ранее в МЧС сообщали о приближении к берегам Камчатки мощного циклона: ожидаются сильные осадки и ураганный ветер.
Еще большее волнение ожидается в Охотском море и на акватории юго-западного побережья Камчатки — до 10 метров и выше. Опасная погода сохранится до субботы. Спасатели рекомендовали руководителям судоходных компаний принять меры повышенной предосторожности, передает РИА Новости.
Ранее в МЧС сообщали о приближении к берегам Камчатки мощного циклона: ожидаются сильные осадки и ураганный ветер.
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