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    Жителей Камчатки предупредили о волнах высотой в пятиэтажный дом

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    Жителей Камчатки предупредили о волнах высотой в пятиэтажный дом

    Жителей Камчатки предупредили о волнах высотой в пятиэтажный дом

    Штормовое предупреждение объявлено в акватории Тихого океана и Охотского моря у берегов Камчатки из-за приближения сильных волн высотой 10 метров.

    Опасное волнение в северо-западной части Тихого океана и на акватории юго-восточного побережья Камчатки прогнозирует Камчатский гидрометцентр. По данным метеорологов, на побережье обрушатся волны высотой 8–9 метров.

    Еще большее волнение ожидается в Охотском море и на акватории юго-западного побережья Камчатки — до 10 метров и выше. Опасная погода сохранится до субботы. Спасатели рекомендовали руководителям судоходных компаний принять меры повышенной предосторожности, передает РИА Новости.

    Ранее в МЧС сообщали о приближении к берегам Камчатки мощного циклона: ожидаются сильные осадки и ураганный ветер.

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